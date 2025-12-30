Rohstoff-Markt könnte 2026 auf dem falschen Fuß erwischt werden

Zwar war Öl 2025 ein schwacher Performer, geprägt von Abwärtsphasen und kurzen, heftigen Erholungen. Doch selbst in diesem Umfeld zeigte sich, dass der Markt differenziert reagiert. Während einige Ölwerte deutlich verloren, konnten andere zulegen – ein Hinweis darauf, dass Angebot, Kostenstruktur und Marktmacht wieder stärker zählen. Für 2026 ist der Pessimismus nun nahezu total. Prognosen von Banken wie JPMorgan, Goldman Sachs oder Morgan Stanley liegen eng beieinander, alle zwischen 50 und 53 US-Dollar je Barrel. Historisch ist eine solche Einigkeit im Rohstoffmarkt eher selten – und kein gutes Omen.

Eine alte Wall-Street-Regel lautet: Wenn sich alle über etwas einig sind, sollte mit dem Gegenteil gerechnet werden. Genau dieses Muster zeigt sich zurzeit beim Ölpreis . Kaum ein Rohstoff geht mit einem derart geschlossenen Negativkonsens ins Jahr 2026. Große Investmentbanken erwarten Preise um die Marke von gut 50 US-Dollar je Barrel, teilweise sogar darunter. Begründet wird dies mit Überangebot, schwächerem Wachstum und der Energiewende. Doch unter der Oberfläche mehren sich Faktoren, die dieses Szenario ins Wanken bringen könnten.

Der Kern des Gegenarguments liegt auf der Angebotsseite. Jahrelange Unterinvestitionen nach dem Preissturz von 2020 haben die globale Projekt-Pipeline ausgedünnt. Laut der Internationalen Energieagentur gibt es kaum Neuentdeckungen, große Langfristprojekte wurden verschoben, während bestehende Felder kontinuierlich an Förderleistung verlieren. Das Angebotssystem wird damit immer fragiler – selbst kleine Störungen können große Wirkung entfalten.

Hinzu kommt die Rolle von OPEC+. Das Förderbündnis hat in den vergangenen Jahren wiederholt gezeigt, dass es bereit ist, Produktionsausweitungen zu verschieben, um Preisuntergrenzen zu verteidigen. Diese Politik begrenzt das Abwärtspotenzial, lässt aber Raum für plötzliche Aufwärtsbewegungen. Aktuell kostet Öl der US-Sorte WTI 58,30 US-Dollar je Barrel und hat seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent nachgegeben, während Brent-Öl rund 62,20 US-Dollar kostet.

Gleichzeitig hält sich die Nachfrage robuster als vielfach erwartet: Luftverkehr, Petrochemie und Schwellenländer tragen weiterhin zum Verbrauch bei. China bleibt dabei ein Unsicherheitsfaktor – nicht zuletzt durch strategische Lageraufstockungen.

Ein Faktor, der von eigentlich niemandem eingerechnet wird, ist die Politik der USA. Der weltgrößte Ölkonsument setzt verstärkt auf fossile Energien für den Betrieb der rasant wachsenden Rechenzentren und das KI-Wachstum. Gleichzeitig werden Windparks gestoppt und die Förderung regenerativer Energien gestrichen. Und bis die massiv geförderte Atomenergie Früchte trägt, werden noch Jahre und Jahrzehnte vergehen. Der Bedarf der Rechenzentren ist aber jetzt da und steigt täglich.

Natürlich ist das Szenario nicht risikofrei. Eine globale Rezession, ein schnellerer Durchbruch der Elektromobilität oder ein Zerfall der OPEC+-Disziplin könnten den Ölpreis weiter drücken. Doch gerade die Kombination aus extremem Pessimismus, struktureller Angebotsverknappung und politisch gesteuertem Markt macht Öl 2026 zu einer asymmetrischen Wette. Wenn alle mit Schwäche rechnen, reichen schon kleine Überraschungen, und der Ölpreis könnte deutlich stärker steigen. Gerade weil es niemand erwartet.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion