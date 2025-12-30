Wirtschaft
Bankenpräsident fordert höheres Tempo bei Strukturreformen
Foto: Christian Sewing (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Christian Sewing, fordert von der schwarz-roten Bundesregierung mehr Wirtschaftsreformen.
"Die Regierung hat einiges auf den Weg gebracht. Aber das reicht noch nicht, um das Wachstum langfristig deutlich zu erhöhen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Die Bundesregierung hat bei ihrem Start angekündigt, dass sie den längerfristigen Wachstumstrend über die Ein-Prozent-Marke heben will. Hierfür sind weitere Strukturreformen unverzichtbar." Die Bundesregierung müsse den eingeschlagenen Reformkurs daher entschlossen fortführen und dabei das Tempo erhöhen.
Der Bankenpräsident erwartet harte Einschnitte und geht davon aus, dass die Arbeitszeit steigen wird. "Wir müssen uns bewusst sein, dass eine Transformation nicht ohne unangenehme Entscheidungen gelingt, das ist in einer Volkswirtschaft ähnlich wie in einem Unternehmen", sagte Sewing, der auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank ist. "Damit wir auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir auch an der einen oder andere Stelle Abstriche hinnehmen - und wir werden unterm Strich wieder mehr arbeiten müssen."
Die deutsche Wirtschaft komme 2025 nur langsam voran, sagte Sewing, in den nächsten zwei Jahren sollte sich das Wachstum aber beschleunigen. "Wir erwarten 2026 ein Wachstum von bis zu eineinhalb Prozent." Am Arbeitsmarkt rechnet der Bankenverband mit einer leichten Entspannung und deutlich unter drei Millionen Arbeitslosen, 100.000 weniger als 2025.
vonHS schrieb heute 05:59
Die Deutsche Bank plant Umsatzwachstum durch die Expansion als Hausbank bis 2028.mitdiskutieren »
Das Ziel für das Kosten-Einkommens-Verhältnis liegt unter 60 %, angetrieben durch Effizienzgewinne.
Die Auszahlungsquote wird voraussichtlich ab 2026 auf 60 % steigen, was die Aktionärsrenditen und die RoTE (Rendite auf materielles Eigenkapital) steigern wird:
https://www.zacks.com/stock/news/2809894/how-deutsche-bank-plans-to-achieve-rote-above-13-by-2028
ITelligent schrieb 15.12.25, 21:22
DWS steigt und steigt. Marktkapitalisierung nun bei rd. 11 Mrd. ; Dt. Bank hat ja immer noch rd. 70 Prozent. Allein der DWS Anteil beläuft sich auf 7 bis 8 Mrd. ; Kursziel laut JP Morgan über 60 Euro , das zieht die Dt. Bank Aktie mit hoch. Da wird bei DWS auch noch was mehr gehen. Fusion / Übernahme, usw. , die starten durch und das tut Muttern Dt. Bank auch gut. Beide Aktien haben weiterhin guten Lauf. Denke aber, DWS wird noch deutlich bessern laufen als die Mama......
ITelligent schrieb 14.12.25, 23:20
ja, umme 4o Euro sollte die Aktie bald stehen. alles andere wäre ja ein Witz....
