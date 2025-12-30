Gewinne - EuroStoxx mit Kurs auf Jahreshoch

Außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach oben. Der britische Leitindex FTSE 100 lag mit 9.903,21 Zählern 0,37 Prozent höher. Der Schweizer SMI tendierte 0,1 Prozent höher mit 13.252,05 Punkten. Hier bremste die mäßige Entwicklung defensiver Schwergewichte wie Nestle und Novartis .

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone notierte am Mittag mit 5.780,29 Punkten 0,5 Prozent höher. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch verzeichnet.

Am Abend steht noch das Protokoll der US-Notenbank an. Dieses könnte den Takt für den Beginn des neuen Handelsjahres vorgeben. "Das Protokoll wird einen spannenden Blick hinter die Kulissen erlauben", so Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Meinungen innerhalb der Fed gehen weit auseinander - jede zusätzliche Information ist daher Gold wert, weil sie Anlegern hilft, den Zinskurs für das kommende Jahr besser auszutarieren."

Rohstoffaktien waren stärkster Sektor. Auch Bankaktien waren gefragt. Der Sektor knüpfte damit an die Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn an, die rund 70 Prozent Gewinn gebracht hatte.

Auf der anderen Seite wurden Werte verkauft, die sich im laufenden Jahr mäßig entwickelt hatten. So gaben die Aktien der Nahrungs- und Getränkehersteller leicht nach. Unter dem Strich hat sich der Sektor seit Jahresbeginn damit kaum verändert.

Auch der Pharma- und der Immobiliensektor hinkten hinterher. Beide hatten seit Jahresbeginn auf der Stelle getreten beziehungsweise nur überschaubare Gewinne verzeichnet - ebenso wie die Autowerte, die trotz stärkerer Schwankungen unter dem Strich nicht vom Fleck gekommen waren./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 118,1 auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,68 %. Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 217,24 Mrd.. Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,40CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -6,34 %/+6,70 % bedeutet.



