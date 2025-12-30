Silberpreis stabilisiert sich nach stärkstem Einbruch seit mehr als fünf Jahren
- Silberpreis stabilisiert sich bei 74,42 US-Dollar.
- Heftige Schwankungen durch Nachfrage und Musk-Kommentare.
- Rückgang auf 70,54 Dollar durch Gewinnmitnahmen erklärt.
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für Silber hat sich am Dienstag nach kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche vorerst stabilisiert. An der Metallbörse in London wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) im Mittagshandel 74,42 US-Dollar gezahlt. Der Preis lag zwar mehr als zwei Dollar über der Notierung vom Vorabend, zeigte aber etwa das gleiche Niveau wie am vergangenen Freitag.
Zu Beginn der Handelswoche war es am Silbermarkt zu heftigen Preisschwankungen gekommen. Eine höhere Nachfrage von Investoren aus China und Aussagen des US-Milliardärs Elon Musk hatten zunächst die Begeisterung für das Edelmetall angeheizt und starke Kursgewinne ausgelöst. Musk hatte chinesischen Exportbeschränkungen mit den Worten kritisiert: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt."
Nachdem der Silberpreis in der Nacht zum Montag ein Rekordhoch bei 84,01 Dollar erreicht hatte, kam es im weiteren Montagshandel zu starken Gewinnmitnahmen. Der Silberpreis war zeitweise bis auf 70,54 Dollar zurückgefallen. Der Einbruch war der stärkste im Lauf eines Tages seit mehr als fünf Jahren.
Die starken Preisschwankungen standen am Ende einer eindrucksvollen Aufwärtsbewegung beim Silberpreis. Vor allem in den vergangenen Monaten hat sich das Edelmetall deutlich verteuert, nachdem es mit einem Preis von nur etwa 30 Dollar ins Jahr gestartet war. Neben geopolitischen Risiken und sinkenden Zinsen in den USA hat auch eine starke Nachfrage nach Silber als wichtiger Rohstoff für die Energiewende in der Photovoltaik-Industrie für eine starke Nachfrage gesorgt.
Der starke Preisrückgang am Montag ist nach Einschätzung des Rohstoffexperten Dilin Wu vom australischen Handelshaus Pepperstone Group mit Gewinnmitnahmen von spekulativen Anlegern zu erklären. "Die Fundamentaldaten haben sich nicht verändert", versicherte der Analyst.
Ähnlich wie beim Silber zeigte sich am Dienstag auch beim Goldpreis eine Stabilisierung. Beim gelben Edelmetall war es zu Beginn der Woche ebenfalls zu deutlichen Preisschwankungen gekommen. Nachdem die Notierung für eine Unze zunächst nur knapp ein Rekordhoch bei fast 4.550 Dollar verfehlt hatte und am Montag zeitweise bis auf 4.307 zurückgefallen war, wurde das Edelmetall in London zuletzt bei 4.385 Dollar gehandelt./jkr/jsl/jha/
Es wird sich nichts ändern . Du bist immer zu schnell … zu laut … und liegst falsch 🤷♂️
Guten Tag 🙂
so, zur Sache: Das widerspricht meinem Punkt nicht – es ist eher eine Frage der Sequenz und des Marktregimes.
Ja, Minen können bei neuen Goldhochs mitlaufen – vor allem die großen Produzenten und vor allem nachdem der Markt wieder Risiko frisst. Aber in der Praxis sieht man oft:
Gold = Asset / Versicherung (kann in Risk-off steigen, weil Kapital “ins Metall” will)
Minen = Aktie (wird in Risk-off / Liquiditätsstress erst mal mit allem anderen verkauft)
Gerade 2008 ist dafür ein Paradebeispiel: In der akuten Phase wurden Minen brutal abverkauft (weil “Aktie”), und erst danach kam der Hebel-Effekt, als Liquidität zurückkam und das Preisniveau/Umfeld “geglaubt” wurde. 2020 ähnlich: erst Schock/Abverkauf, dann Rally – die Reihenfolge ist entscheidend.
Und genau deshalb ist “Gold macht ATH, Minen wirken tot” keine exotische Theorie, sondern ein bekanntes Frustmuster – besonders bei Nebenwerten/Juniors. Dazu kommen noch ganz profane Bremsen: Kosteninflation, Währung, Hedging, politische Risiken, Verwässerung, allgemeiner Aktienmarkt.
Wenn du sagst “stand hier schon 400 mal”: okay. Für Mitleser ist’s trotzdem nützlich, weil viele genau an dieser Stelle aussteigen – kurz bevor der Markt von “Risiko” auf “Cashflow-Asset” umschaltet. 🙂
Habe schon länger nix mehr hier geschrieben, genieße schon seit Wochen mein physisches Gold und Silber, da gibt es einfach nix zu schreiben.