Halbleiter-Schock: Pekings neue Vorgabe verändert die Branche

Ein Insider sagt: "Die Behörden bevorzugen es, wenn dieser Anteil deutlich über 50 Prozent liegt. Letztendlich streben sie an, dass die Anlagen zu 100 Prozent mit inländischen Geräten ausgestattet werden."

China verlangt nach Informationen von Reuters-Quellen, dass Chipproduzenten für neue Kapazitäten mindestens 50 Prozent heimische Fertigungsanlagen einsetzen. Die Regel steht in keinem öffentlichen Dokument. Unternehmen müssen sie aber erfüllen, wenn sie staatliche Genehmigungen wollen. Behörden prüfen Einkaufsverfahren und lehnen Anträge unterhalb der Schwelle meist ab. Es gibt Ausnahmen, wenn Technologie fehlt, vor allem bei sehr fortgeschrittenen Linien.

Antwort auf US-Druck – und Beschleuniger für Pekings Strategie

Der Schritt gilt als eines der schärfsten Instrumente auf Pekings Weg zur technologischen Unabhängigkeit. Er folgt auf verschärfte US-Exportregeln seit 2023, die wichtige Hightech-Werkzeuge blockierten. Staatschef Xi Jinping ruft zu einem "landesweiten" Ansatz auf. Forscher, Konzerne und Staatsfonds arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfung daran.

Ein früherer Naura-Mitarbeiter beschreibt die Wende so: "Früher bevorzugten heimische Fabriken wie SMIC US-amerikanische Ausrüstung und gaben chinesischen Firmen kaum eine Chance. Das änderte sich jedoch mit den US-Exportbeschränkungen von 2023, als chinesische Fabriken keine andere Wahl hatten, als mit heimischen Lieferanten zusammenzuarbeiten."

Milliarden fließen – und die Gewinner werden sichtbar

Staatsnahe Einrichtungen bestellten laut öffentlichen Daten Hunderte Anlagen und Bauteile im Wert von mehreren Hundert Millionen Yuan. Der "Big Fund" legte 2024 eine dritte Finanzierungsrunde mit 344 Milliarden Yuan Kapital auf. Firmen wie Naura und AMEC profitieren spürbar. Naura testet Etch-Werkzeuge bereits auf einer 7-Nanometer-Linie von SMIC. Ein Insider sagt: "Die Ergebnisse von Naura im Bereich Ätzverfahren wurden durch die Vorgabe der Regierung beschleunigt, dass Fabriken mindestens 50 Prozent inländische Ausrüstung verwenden müssen."

Naura meldet starkes Wachstum, ebenso AMEC. Die Selbstversorgung erreicht laut Analysten in Teilsegmenten rund 50 Prozent. Ein Branchenkenner erwartet Konzentration: "Der heimische Gerätemarkt wird von zwei bis drei großen Herstellern dominiert werden, und Naura gehört definitiv dazu."

Globale Konkurrenz gerät unter Druck

US-, japanische, koreanische und europäische Anbieter verlieren Marktanteile. Viele äußern sich nicht öffentlich. Doch die Sorge wächst, dass China schneller aufholt als erwartet – und die Chipindustrie neu sortiert.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion