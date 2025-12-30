Die "Dogs of the Dow" könnten 2026 wieder zubeißen

2025 war ein Paradejahr für diese Logik. Die 10 dividendenstärksten Dow-Aktien legten im Schnitt um knapp 18 Prozent zu und schlugen damit den Index mit seinen rund 14 Prozent Gewinn. Besonders Gesundheits- und etablierte Technologiewerte sorgten für Rückenwind. Das Comeback kommt nicht zufällig: Sinkende Anleiherenditen erhöhen die Attraktivität von Dividenden. Hinzu kommt, dass viele Dogs klassische Turnaround-Kandidaten sind.

Die Idee hinter den so genannten "Dogs of the Dow" ist ebenso schlicht wie erfolgreich: Investoren kaufen jedes Jahr die 10 Aktien aus dem Dow-Jones-Index mit der höchsten Dividendenrendite – und setzen darauf, dass solide Blue Chips nach einer Phase der Schwäche wieder aufholen. Populär gemacht wurde die Strategie Anfang der 1990er-Jahre, doch ihr Reiz liegt bis heute in der klaren Regel und im Fokus auf handfeste Erträge statt Wachstumsfantasie.

Für 2026 könnte sich die Zusammensetzung verändern. Aktien, die stark gestiegen sind, verlieren automatisch ihren Platz, weil die Dividendenrendite sinkt. Gleichzeitig rücken Underperformer nach – oft genau jene Titel, auf die Analysten eine Erholung wetten. Laut Konsensschätzungen traut der Markt mehreren Dow-Nachzüglern zweistellige Kurspotenziale zu.

Diese 10 Dow-Dogs könnten 2026 im Fokus stehen:

Verizon Communications – Mit 6,8% Dividendenrendite der höchste Zahler, Kurs +0,7% in 2025, niedrige Bewertung.

Chevron – Hohe Ausschüttung von rund 4,5%, Kurs +2,9%, stark abhängig vom Ölpreis.

Merck & Co. – Rendite 3,2%, Kurs +7,5%, Wachstum und solide Ausschüttung im Pharmabereich.

Amgen – Rendite 3,1%, Kurs +27%, Profiteur einer Erholung im Gesundheitssektor.

Coca-Cola – Rendite 2,9%, Kurs +13,5%, Stabiler Cashflow, klassische Dividendenaktie.

Procter & Gamble – Rendite 2,9%, Kurs -12,9%, Konsumriese, aktuell der schwächste Performer unter den Dogs.

Nike – 2025 ein Verlierer, Rendite 2,7%, Kurs -16,9%, Analysten setzen auf Comeback.

UnitedHealth Group – Unter Druck geraten, Rendite 2,7%, Kurs -34,8%, aber mit klarer Erholungserwartung.

Home Depot – Rendite 2,7%, Kurs -10,6%. Zyklischer Nachzügler mit Potenzial bei sinkenden Zinsen.

Johnson & Johnson – Rendite 2,5%, Kurs +44%, Dividendenaristokrat mit defensivem Profil.

Bei den drei Neuzugängen unter den Dogs of the Dow, Home Depot, Nike und UnitedHealth, setzen Analysten auf ein Comeback in 2026. Laut FactSet sehen die 12-Monats-Ziele für die Underperformer einen durchschnittlichen Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau vor. Aus der Kategorie herausfallen werden im nächsten Jahr McDonald’s, IBM und Cisco, die zum Teil deutlich zugelegt haben, sodass die Dividendenrendite jetzt unter 2,5 Prozent liegt.

Trotz der starken Bilanz 2025 bleibt die Strategie kein Selbstläufer. In den Jahren 2023 und 2024 hinkten die Dogs dem Markt hinterher, und auch Dividendenaktien insgesamt waren zuletzt nicht erste Wahl. Ihr Vorteil liegt weniger in spektakulären Gewinnen als in der Kombination aus verlässlichen Ausschüttungen und möglicher Kurserholung.

Gerade wenn Anleiherenditen weiter sinken, könnte dieses Profil 2026 wieder gefragt sein. Die Dogs of the Dow sind damit keine Garantie für Überrenditen – aber eine strukturierte Wette auf Einkommen, Substanz und die Chance, dass der Markt schwächere Blue Chips erneut unterschätzt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion