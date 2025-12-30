Heute am 30.12.2025: RENK Group Aktie im Rampenlicht

Obwohl sich die RENK Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -39,22 % hinnehmen.

Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,04 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,77€, mit einem Plus von +3,04 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -1,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +187,03 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,38 % 1 Monat +2,59 % 3 Monate -39,22 % 1 Jahr +185,14 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,36 Mrd.EUR € wert.

Am letzten Börsentag des Jahres hat sich der deutsche Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr geschlossen. Viele Anleger bleiben der Börse zwischen den Jahren …

Am letzten Börsentag des Jahres geht es am deutschen Aktienmarkt ruhig zu. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr geschlossen. Viele Anleger bleiben der Börse zwischen den Jahren ohnehin fern. Geringe Handelsumsätze …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.