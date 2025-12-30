29 0 Kommentare BÖAG Börsen AG 2025: Rekordergebnis & Erfolg in Düsseldorf, Hamburg, Hannover

2025 setzt die BÖAG Börsen AG neue Maßstäbe: Rekordergebnisse, wachsende Handelsvolumina und starke Nachhaltigkeitsimpulse prägen das Börsenjahr.

Die BÖAG Börsen AG erzielt 2025 ein Rekordergebnis mit einem Handelsvolumen von rund 318 Milliarden Euro und über 110 Millionen Transaktionen.

Die Börse Düsseldorf verzeichnet ein Umsatzhoch bei Quotrix und einen Anstieg der Listings auf 81 im Jahr 2025.

Die Börse Hamburg steigert ihre Handelsumsätze, insbesondere im Bereich Technologie und Künstliche Intelligenz, und führt den Regionalindex HASPAX mit einer Performance von +12,6 Prozent.

Die Börse Hannover bilanziert ein erfolgreiches erstes Jahr der European Investor Exchange und steigert die Performance des Global Challenges Index um 4,3 Prozent.

Die Fondsbörse Deutschland bleibt Marktführer im Handel mit geschlossenen Fonds und verzeichnet über 5.500 Transaktionen mit einem Nominalumsatz von rund 200 Millionen Euro.

Die BÖAG Börsen AG engagiert sich im Bereich nachhaltige Geldanlage mit Indizes wie dem Global Challenges Index und bietet eine Plattform für Private Markets Produkte.





Lesen Sie auch Kampf um Adipositas-Markt Preisoffensive in China: Jetzt reagieren Novo Nordisk und Eli Lilly! Milliarden-Wette Meta Platforms kauft KI-Agent Manus für über 2 Milliarden US-Dollar Vorbote eines Bebens? Anleger alarmiert - Gold- und Silberpreise unter Druck: Droht der Absturz? Kursziel 300 Euro Dieser DAX-Top-Performer bleibt eines der größten Schnäppchen seiner Branche





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.