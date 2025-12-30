    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    BÖAG Börsen AG 2025: Rekordergebnis & Erfolg in Düsseldorf, Hamburg, Hannover

    2025 setzt die BÖAG Börsen AG neue Maßstäbe: Rekordergebnisse, wachsende Handelsvolumina und starke Nachhaltigkeitsimpulse prägen das Börsenjahr.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die BÖAG Börsen AG erzielt 2025 ein Rekordergebnis mit einem Handelsvolumen von rund 318 Milliarden Euro und über 110 Millionen Transaktionen.
    • Die Börse Düsseldorf verzeichnet ein Umsatzhoch bei Quotrix und einen Anstieg der Listings auf 81 im Jahr 2025.
    • Die Börse Hamburg steigert ihre Handelsumsätze, insbesondere im Bereich Technologie und Künstliche Intelligenz, und führt den Regionalindex HASPAX mit einer Performance von +12,6 Prozent.
    • Die Börse Hannover bilanziert ein erfolgreiches erstes Jahr der European Investor Exchange und steigert die Performance des Global Challenges Index um 4,3 Prozent.
    • Die Fondsbörse Deutschland bleibt Marktführer im Handel mit geschlossenen Fonds und verzeichnet über 5.500 Transaktionen mit einem Nominalumsatz von rund 200 Millionen Euro.
    • Die BÖAG Börsen AG engagiert sich im Bereich nachhaltige Geldanlage mit Indizes wie dem Global Challenges Index und bietet eine Plattform für Private Markets Produkte.






