    KWS Saat – solide, aber noch ohne klaren Durchbruch

    Seit dem Sommer 2022 schwankt der Kurs grob zwischen 45 und 70 Euro. In dieser Phase der Seitwärtsbewegung hat sich ein charttechnisches Muster gebildet, das grundsätzlich auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Sollte die Aktie diese Formation nach oben auflösen, könnte dies ein Signal für steigende Kurse sein – mit Potenzial bis zu den Höchstständen aus dem Jahr 2021.

    Noch ist Geduld gefragt

    Aktuell befindet sich KWS Saat weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Diese könnte noch einige Wochen andauern. Erst wenn der Kurs dauerhaft über 70 Euro steigt, wäre dies ein klares Zeichen für neue Stärke. In diesem Fall wären zunächst Kursanstiege in Richtung 72 bis 77 Euro realistisch. Für langfristig orientierte Anleger könnten sogar Kurse um 81 Euro interessant werden.

    Wichtig ist jedoch auch die Unterseite: Größere Rückgänge unter etwa 63 Euro sollten möglichst ausbleiben. Andernfalls könnte der Kurs wieder deutlicher unter Druck geraten und in Richtung 58 Euro fallen. KWS Saat zeigt erste positive Ansätze, ein klarer Aufwärtstrend ist aber noch nicht bestätigt. Wer investieren möchte, sollte den weiteren Kursverlauf aufmerksam beobachten und auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben warten.

    KWS Saat SE & Co. KGaA (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:
    Chartverlauf

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 68,80 // 70,00 // 70,40 // 71,50 // 72,30 // 76,90 Euro
    Unterstützungen: 66,90 // 65,90 // 64,90 // 63,85 // 63,30 // 61,40 Euro

    Fazit:

    Sobald KWS Saat über 70,00 Euro springt, kann ein Kauf mit einem mittelfristigen Ziel bei 76,90 Euro beispielsweise durch das mit einem Hebel von 8,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK9PQF in Erwägung gezogen werden. In diesem Szenario beliefe sich die Gesamtrenditechance auf attraktive 100 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,62 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 66,20 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, dies käme im Schein einem optionalen Stopp-Kurs von 0,55 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch einige Wochen bis Monate zwingend einplanen, ehe die Strategie in Gänze aufgeht.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MK9PQF Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,76 - 0,80 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 60,8821 Euro Basiswert: KWS Saat SE & Co. KGaA
    KO-Schwelle: 60,8821 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,30 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 1,62 Euro
    Hebel: 8,5 Kurschance: + 100 Prozent
    Börse Frankfurt

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

