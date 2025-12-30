KWS Saat – solide, aber noch ohne klaren Durchbruch

Seit dem Sommer 2022 schwankt der Kurs grob zwischen 45 und 70 Euro. In dieser Phase der Seitwärtsbewegung hat sich ein charttechnisches Muster gebildet, das grundsätzlich auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Sollte die Aktie diese Formation nach oben auflösen, könnte dies ein Signal für steigende Kurse sein – mit Potenzial bis zu den Höchstständen aus dem Jahr 2021.

Aktuell befindet sich KWS Saat weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Diese könnte noch einige Wochen andauern. Erst wenn der Kurs dauerhaft über 70 Euro steigt, wäre dies ein klares Zeichen für neue Stärke. In diesem Fall wären zunächst Kursanstiege in Richtung 72 bis 77 Euro realistisch. Für langfristig orientierte Anleger könnten sogar Kurse um 81 Euro interessant werden.

Wichtig ist jedoch auch die Unterseite: Größere Rückgänge unter etwa 63 Euro sollten möglichst ausbleiben. Andernfalls könnte der Kurs wieder deutlicher unter Druck geraten und in Richtung 58 Euro fallen. KWS Saat zeigt erste positive Ansätze, ein klarer Aufwärtstrend ist aber noch nicht bestätigt. Wer investieren möchte, sollte den weiteren Kursverlauf aufmerksam beobachten und auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben warten.

KWS Saat SE & Co. KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald KWS Saat über 70,00 Euro springt, kann ein Kauf mit einem mittelfristigen Ziel bei 76,90 Euro beispielsweise durch das mit einem Hebel von 8,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK9PQF in Erwägung gezogen werden. In diesem Szenario beliefe sich die Gesamtrenditechance auf attraktive 100 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,62 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 66,20 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, dies käme im Schein einem optionalen Stopp-Kurs von 0,55 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch einige Wochen bis Monate zwingend einplanen, ehe die Strategie in Gänze aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK9PQF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,76 - 0,80 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 60,8821 Euro Basiswert: KWS Saat SE & Co. KGaA KO-Schwelle: 60,8821 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,62 Euro Hebel: 8,5 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

