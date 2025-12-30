Zugverkehr am Ärmelkanal gestört - Eurostar rät zu Umbuchung

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent massiv gestört. Ein Autozug war demnach durch den Stromausfall liegengeblieben, hieß es in einer Mitteilung des Betreibers für Personenzüge Eurostar.

Eurostar rief Kunden dringend dazu auf, ihre Reisen zu verschieben. Es sei wahrscheinlich, dass es zu Verspätungen komme und Verbindungen kurzfristig gestrichen werden, so die Mitteilung weiter. Auf der Webseite wurden bereits mehrere Zugausfälle angezeigt.