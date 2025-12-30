Kreise/Tresor-Coup
Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro
- Einbruch in Gelsenkirchen: 30 Millionen Euro erbeutet.
- 3.200 Schließfächer wurden aufgebrochen.
- Ermittler schätzen Schaden nach ersten Erkenntnissen.
GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Bei dem Einbruch in den Tresorraum einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen haben die Täter nach erster Schätzung von Ermittlern rund 30 Millionen Euro erbeutet. Es seien 3.200 Schließfächer aufgebrochen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet./vd/DP/jha
