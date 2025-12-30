    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Update Europa - 30.12. - FTSE Athex 20 stark +2,14 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (14:00:07) bei 24.531,21 PKT und steigt um +0,69 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,47 %, Infineon Technologies +2,26 %, Commerzbank +2,15 %
    Flop-Werte: Hannover Rueck -0,26 %, BMW -0,19 %, Siemens Energy -0,12 %

    Der MDAX steht aktuell (13:59:59) bei 30.623,61 PKT und steigt um +0,56 %.
    Top-Werte: RENK Group +3,33 %, flatexDEGIRO +2,17 %, HENSOLDT +1,98 %
    Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,94 %, AUTO1 Group -1,40 %, IONOS Group -0,65 %

    Der TecDAX steht bei 3.625,81 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.
    Top-Werte: SILTRONIC AG +4,00 %, SMA Solar Technology +2,46 %, Infineon Technologies +2,26 %
    Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,94 %, Nagarro -1,07 %, Eckert & Ziegler -0,72 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.800,11 PKT und steigt um +0,87 %.
    Top-Werte: UniCredit +2,58 %, Rheinmetall +2,47 %, Infineon Technologies +2,26 %
    Flop-Werte: Wolters Kluwer -0,64 %, EssilorLuxottica -0,31 %, Schneider Electric -0,25 %

    Der ATX steht bei 5.318,63 PKT und gewinnt bisher +1,10 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,19 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,45 %, STRABAG +2,28 %
    Flop-Werte: OMV -0,40 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,27 %, Lenzing 0,00 %

    Der SMI bewegt sich bei 13.266,15 PKT und steigt um +0,12 %.
    Top-Werte: Partners Group Holding +0,81 %, Kuehne + Nagel International +0,77 %, CIE Financiere Richemont +0,71 %
    Flop-Werte: Sika -0,73 %, Holcim -0,64 %, Swiss Re -0,35 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.147,25 PKT und steigt um +0,40 %.
    Top-Werte: STMicroelectronics +1,92 %, Societe Generale +1,63 %, Hermes International +1,43 %
    Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,31 %, Schneider Electric -0,25 %, Air Liquide -0,07 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.884,95 PKT und steigt um +0,73 %.
    Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,18 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,91 %
    Flop-Werte: Securitas Shs(B) +0,09 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,09 %, SSAB Registered (A) +0,17 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.260,00 PKT und steigt um +2,14 %.
    Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,22 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,11 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,81 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,45 %, Jumbo -0,95 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,95 %



