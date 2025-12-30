    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    SILTRONIC AG Aktie - Kurs legt am 30.12.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +4,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.12.2025

    Die SILTRONIC AG Aktie konnte bisher um +4,00 % auf 48,88 zulegen. Das sind +1,88  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +0,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 48,88. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SILTRONIC AG über einen Zuwachs von +3,23 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +2,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +0,60 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,80 %
    1 Monat -4,39 %
    3 Monate +3,23 %
    1 Jahr -0,04 %

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 30.12. - FTSE Athex 20 stark +2,14 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +3,96 %
    +2,93 %
    -4,16 %
    +3,34 %
    +0,04 %
    -32,33 %
    -63,28 %
    +111,12 %
    +26,31 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



