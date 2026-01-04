    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Mega-Event treibt Märkte

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die WM 2026 wird gigantisch – und hier könnten Anleger jubeln!

    Die Fußball-WM 2026 wird größer als je zuvor. Analysten erwarten Rekorde bei Zuschauern, Tourismus, Werbung und Wetten. Welche Branchen profitieren könnten.

    Mega-Event treibt Märkte - Die WM 2026 wird gigantisch – und hier könnten Anleger jubeln!
    Foto: Horst Mauelshagen - picture alliance / pepphoto

    Die Fußball-WM 2026 soll Geschichte schreiben. 48 Teams, 104 Spiele, 16 Städte in den USA, Kanada und Mexiko. Zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli 2026 soll ein globales Milliardenpublikum zuschauen. FIFA und führende Funktionäre rechnen mit bis zu sechs Milliarden Zuschauern. Seeking Alpha berichtet, dass Unternehmen in vielen Branchen einen messbaren Schub erwarten.

    Konsum, Marken und Ticketgeschäfte hoffen auf den Schub

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Booking Holdings!
    Long
    4.969,86€
    Basispreis
    3,20
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.717,72€
    Basispreis
    3,37
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sportartikelhersteller wie Nike, Adidas und Puma verweisen bereits auf deutliche WM-Effekte in früheren Turnieren. Trikots, Schuhe und Lifestyle-Produkte verkaufen sich traditionell besser. Auch Ticket-Plattformen wie StubHub und Vivid Seats könnten profitieren. Große Sponsoren wie Coca-Cola, Visa, McDonald’s, Airbnb, Procter & Gamble, Verizon, Samsung, PepsiCo, die Bank of America und Unilever stehen im Rampenlicht. Ob dies direkt zu Kurssprüngen führt, bleibt laut Seeking Alpha jedoch schwer vorhersehbar.

    Wettmarkt erwartet Rekorde

    Vor allem die Wettbranche zeigt enorme Erwartungen. Betreiber wie DraftKings, FanDuel und BetMGM rechnen mit Rekordvolumen. Nordamerika bietet 2026 eine deutlich weiter entwickelte legale Infrastruktur als bei der WM in Katar. Analysten sehen hohe Quoten für Live-Wetten, Micro-Betting und Same-Game-Parlays. Auch Prognosemärkte wie Polymarket und Kalshi verzeichnen jetzt schon steigende Aktivität.

    Reisen, Hotels und Airlines mit Rückenwind

    Die WM könnte zwischen fünf und sechseinhalb Millionen Stadionbesucher bringen. Rund 1,2 Millionen zusätzliche internationale Touristen werden in den USA erwartet. Sie bleiben laut Studien im Schnitt zwölf Tage und geben täglich deutlich mehr als 400 US-Dollar aus. Marriott, Hilton, Hyatt, Booking, Airbnb und Expedia profitieren von vollen Betten und höheren Preisen. Airlines wie American Airlines, Delta und United gelten als potenzielle Gewinner.

    TV, Werbung und ETFs im Blick

    Fox und Telemundo sichern die US-Rechte und rechnen auf heimischem Boden mit starken Werbeeinnahmen. Auch Bierkonzerne wie Anheuser-Busch, Heineken und Carlsberg stehen unter Beobachtung. Für Anleger könnten zudem thematische ETFs wie JETS, AWAY, TRVL, BETZ oder BJK interessant werden, wenn der erwartete WM-Effekt eintritt.

    Die WM 2026 wird damit nicht nur ein Sportfest. Sie könnte eines der bedeutendsten Wirtschaftsevents des Jahrzehnts werden – mit Chancen, aber auch Unsicherheiten.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Event treibt Märkte Die WM 2026 wird gigantisch – und hier könnten Anleger jubeln! Die Fußball-WM 2026 wird größer als je zuvor. Analysten erwarten Rekorde bei Zuschauern, Tourismus, Werbung und Wetten. Welche Branchen profitieren könnten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     