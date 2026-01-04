Die WM 2026 wird gigantisch – und hier könnten Anleger jubeln!

Die Fußball-WM 2026 soll Geschichte schreiben. 48 Teams, 104 Spiele, 16 Städte in den USA, Kanada und Mexiko. Zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli 2026 soll ein globales Milliardenpublikum zuschauen. FIFA und führende Funktionäre rechnen mit bis zu sechs Milliarden Zuschauern. Seeking Alpha berichtet, dass Unternehmen in vielen Branchen einen messbaren Schub erwarten.

Sportartikelhersteller wie Nike, Adidas und Puma verweisen bereits auf deutliche WM-Effekte in früheren Turnieren. Trikots, Schuhe und Lifestyle-Produkte verkaufen sich traditionell besser. Auch Ticket-Plattformen wie StubHub und Vivid Seats könnten profitieren. Große Sponsoren wie Coca-Cola, Visa, McDonald’s, Airbnb, Procter & Gamble, Verizon, Samsung, PepsiCo, die Bank of America und Unilever stehen im Rampenlicht. Ob dies direkt zu Kurssprüngen führt, bleibt laut Seeking Alpha jedoch schwer vorhersehbar.

Wettmarkt erwartet Rekorde

Vor allem die Wettbranche zeigt enorme Erwartungen. Betreiber wie DraftKings, FanDuel und BetMGM rechnen mit Rekordvolumen. Nordamerika bietet 2026 eine deutlich weiter entwickelte legale Infrastruktur als bei der WM in Katar. Analysten sehen hohe Quoten für Live-Wetten, Micro-Betting und Same-Game-Parlays. Auch Prognosemärkte wie Polymarket und Kalshi verzeichnen jetzt schon steigende Aktivität.

Reisen, Hotels und Airlines mit Rückenwind

Die WM könnte zwischen fünf und sechseinhalb Millionen Stadionbesucher bringen. Rund 1,2 Millionen zusätzliche internationale Touristen werden in den USA erwartet. Sie bleiben laut Studien im Schnitt zwölf Tage und geben täglich deutlich mehr als 400 US-Dollar aus. Marriott, Hilton, Hyatt, Booking, Airbnb und Expedia profitieren von vollen Betten und höheren Preisen. Airlines wie American Airlines, Delta und United gelten als potenzielle Gewinner.

TV, Werbung und ETFs im Blick

Fox und Telemundo sichern die US-Rechte und rechnen auf heimischem Boden mit starken Werbeeinnahmen. Auch Bierkonzerne wie Anheuser-Busch, Heineken und Carlsberg stehen unter Beobachtung. Für Anleger könnten zudem thematische ETFs wie JETS, AWAY, TRVL, BETZ oder BJK interessant werden, wenn der erwartete WM-Effekt eintritt.

Die WM 2026 wird damit nicht nur ein Sportfest. Sie könnte eines der bedeutendsten Wirtschaftsevents des Jahrzehnts werden – mit Chancen, aber auch Unsicherheiten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion