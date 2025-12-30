Pan American Energy meldet finale Ergebnisse der bathymetrischen Messung im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien

Die Messergebnisse verfeinern die Geometrie des Seegrunds und unterstützen die Planung der Winterbohrungen im Projekt Tharsis

30. Dezember 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den Abschluss der finalen bathymetrischen Untersuchung zu berichten, die im Rahmen der Feldarbeiten 2025 im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien durchgeführt wurde. Die Messung liefert unterstützendes Datenmaterial im Vorfeld der geplanten Bohrarbeiten.

Die bathymetrische Messung wurde im September 2025 über dem Squalus Lake durchgeführt und führte zur Erfassung von rund 17.500 Tiefenmessdaten in den mit Booten zugänglichen Bereichen des Sees. Die Daten wurden entlang von in Ost-West-Richtung verlaufenden Traversenlinien in Abständen von etwa 100 Metern erfasst. Zusätzlich wurden Zufallsmessungen während der routinemäßigen Fahrten mit Wasserfahrzeugen durchgeführt, die zur Erhöhung der Gesamtdatendichte beitrugen (siehe Abbildung 1).

Die Messung deckte den größten Teil des Seebeckens lückenlos ab; nur in seichten, von Felsbrocken dominierten Bereichen, wo der Zugang aufgrund des niedrigen Wasserstands eingeschränkt war, ergaben sich stellenweise Messlücken. Nach der Datenerfassung wurde die bathymetrische Punktwolke bereinigt und zu einem kontinuierlichen digitalen Oberflächenmodell interpoliert (siehe Abbildung 2). Das über eine Clipping-Box ausgewählte, finale digitale Höhenmodell (DEM) erfasst die Tiefe des Seegrundes und wurde mit den bereits vorhandenen Daten aus der luftgestützten magnetischen Messung zusammengeführt (siehe Abbildung 3). Mit dem daraus resultierenden Datenmaterial wurde die Geometrie des Beckens erfolgreich definiert und es wurden sowohl seichtere Stellen (Untiefen) als auch tiefere Mulden ermittelt.

Adrian Lamoureux, CEO von Pan American Energy, erläutert: „Mit diesem bathymetrischen Datensatz können wir uns besser auf die Winterexploration im Projekt Tharsis vorbereiten. Er hilft uns, Unsicherheiten in Bezug auf Seetiefen auszuräumen und mögliche Zugänge für die Bohranlagen über das Eis zu schaffen.“

Das fertiggestellte bathymetrische Modell legt Tiefenbeschränkungen für einen sicheren Winterbetrieb fest und wird von Pan American zusammen mit dem geologischen und geophysikalischen Datenmaterial verwendet, um präzisere Bohrziele zu ermitteln und Explorationsszenarien für die unmittelbar anstehenden Arbeiten im Projekt Tharsis zu evaluieren.