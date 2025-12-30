    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    Verbio vollendet Jahresendrally mit Sprung über 20-Euro-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio-Aktien steigen um 6,5 % auf 21,20 Euro.
    • Jahresplus über 79 %, Kurs hat sich verdoppelt.
    • Analysten sehen strategische Wende und Bodenbildung.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktionäre von Verbio ist 2025 dank einer Jahresendrally doch noch mit hohen Gewinnen zu Ende gegangen. Am Dienstag legten die Aktien nochmals 6,5 Prozent auf 21,20 Euro zu und bauten damit ihr Jahresplus auf mehr als 79 Prozent aus. Dabei hatten sie noch im September auf Jahressicht im Minus gelegen, seitdem hat sich der Kurs aber mehr als verdoppelt. Nun sprangen sie erstmals seit Juni 2024 wieder über die 20-Euro-Marke.

    Die Chartexperten der UBS hatten Ende Oktober bereits von einem Befreiungsschlag gesprochen. Nach dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Jahre sei eine strategische Bodenbildung abgeschlossen worden.

    Seitdem produziert der Biokraftstoffhersteller wieder bessere Schlagzeilen, indem im November solide Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt wurden und dann im Dezember ein optimistischer Ausblick abgegeben wurde. Analysten sprachen von einer Wende, die das Unternehmen durchmache./tih/jha/

    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,14 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verbio. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursziele und Bewertung der Verbio‑Aktie bis Ende 2026. Mitglieder nennen Zielpreise rund 35–60 €, erwarten vor den Zahlen eventuell eine Prognoseerhöhung. Diskutiert werden fundamentale Treiber wie bis zu 300 Mio. EBITDA 2026, Auswirkungen und Timing der THG‑Zertifikate auf EPS 24/25/27, KGV‑Folgen bei ~200 Mio Gewinn sowie schnelles Re‑Rating und hohe Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

