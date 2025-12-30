AKTIE IM FOKUS
Verbio vollendet Jahresendrally mit Sprung über 20-Euro-Marke
- Verbio-Aktien steigen um 6,5 % auf 21,20 Euro.
- Jahresplus über 79 %, Kurs hat sich verdoppelt.
- Analysten sehen strategische Wende und Bodenbildung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktionäre von Verbio ist 2025 dank einer Jahresendrally doch noch mit hohen Gewinnen zu Ende gegangen. Am Dienstag legten die Aktien nochmals 6,5 Prozent auf 21,20 Euro zu und bauten damit ihr Jahresplus auf mehr als 79 Prozent aus. Dabei hatten sie noch im September auf Jahressicht im Minus gelegen, seitdem hat sich der Kurs aber mehr als verdoppelt. Nun sprangen sie erstmals seit Juni 2024 wieder über die 20-Euro-Marke.
Die Chartexperten der UBS hatten Ende Oktober bereits von einem Befreiungsschlag gesprochen. Nach dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Jahre sei eine strategische Bodenbildung abgeschlossen worden.
Seitdem produziert der Biokraftstoffhersteller wieder bessere Schlagzeilen, indem im November solide Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt wurden und dann im Dezember ein optimistischer Ausblick abgegeben wurde. Analysten sprachen von einer Wende, die das Unternehmen durchmache./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,14 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.
Die Aussichten für Verbio haben sich in den zurückliegenden Monaten spürbar aufgehellt, was sich auch an der Erholung der Aktie ablesen lässt. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich gestimmt und rät weiterhin dazu, schwache Tage zum Einstieg zu nutzen. Ende Oktober wurde das Papier zum Kurs von 15,74 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger können sich inzwischen über ein Kursplus von gut 25 Prozent freuen.
Zitat von Nemez: /diskussion/1085328-1/verbio-ag#beitrag_78774002So, dann nutzen wir mal die Zeit der Entspannung/Ruhe und werfen gemeinsam einen Blick in die Bio-Glaskugel zum 31.12.2026:
Was ist die Alternative? Man hat nochmal 2 Monate mehr gebraucht, um das Gesetz auf seine Wirkung zu beurteilen und hat entsprechende Korrekturen vorgenommen. Ich denke nicht, das der Bundestag das nochmal aufschnürt. Dafür ist die Thematik viel zu kompliziert und bei den meisten Bundestagsabgeordneten dürften ganz andere Themen vorrangig sein, das man sich damit beschäftigen würde. Ein klassisches Durchwinkgesetz mit dem Verweis auf die Fachpolitiker die da schon richtig entschieden haben werden. Und auf die jahrelange Diskussionen, die ja wichtige heutige Mißständen beseitigen.