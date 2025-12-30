Verbio vollendet Jahresendrally mit Sprung über 20-Euro-Marke

Seitdem produziert der Biokraftstoffhersteller wieder bessere Schlagzeilen, indem im November solide Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt wurden und dann im Dezember ein optimistischer Ausblick abgegeben wurde. Analysten sprachen von einer Wende, die das Unternehmen durchmache./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,14 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.