    Stagnation - Notenbank-Protokoll im Fokus

    • Anleger an US-Börsen halten sich zurück, Dow stabil.
    • Nasdaq 100 steuert auf 21% Jahresplus zu, Dow 14%.
    • Trump kritisiert Ukraine, Selenskyj weist Vorwürfe zurück.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Am vorletzten Handelstag des Jahres dürften sich die Anleger an den US-Börsen zunächst zurückhalten. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart am Dienstag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial prozentual unverändert bei 48.462 Zählern. Der Leitindex hatte sich zu Wochenbeginn wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

    Der Nasdaq 100 dürfte IG zufolge ebenfalls zunächst stagnieren. Der technologielastige Auswahlindex steuert auf ein Jahresplus von gut 21 Prozent zu. Beim Dow steht in dieser Betrachtung bislang ein Gewinn von rund 14 Prozent zu Buche.

    Börsianer warten auf die im Handelsverlauf anstehende Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der Notenbank. Dieses dürfte unterstreichen, dass im kommenden Jahr mit weiter sinkenden Zinsen in den USA zu rechnen ist.

    Zudem dürften die Händler die neusten Nachrichten über die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg verfolgen. So kritisierte US-Präsident Donald Trump den angeblichen ukrainischen Angriff auf eine Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Das ist nicht gut", sagte Trump, nachdem er bestätigt hatte, von Putin darüber informiert worden zu sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen Russlands zurück. Sie seien ein Vorwand, den Krieg fortzusetzen und erneut auch Regierungsgebäude in Kiew angreifen zu wollen.

    Unter den Einzelwerten bleiben Aktien von Minenbetreibern im Fokus. Nach kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber stabilisierten sich die Preise der Edelmetalle. Im vorbörslichen US-Handel stiegen Barrick , Coeur und Hecla zwischen gut zwei und mehr als drei Prozent./la/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hecla Mining Aktie

    Die Hecla Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 16,84 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hecla Mining Aktie um -5,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hecla Mining bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

    Hecla Mining zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0160. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.




