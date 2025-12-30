ROUNDUP
Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört
- Kunden der Deutschen Bank haben Online-Probleme.
- Störung betrifft auch Postbank und Norisbank-Kunden.
- Bank arbeitet an Lösung, keine Details zur Ursache.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kunden der Deutschen Bank, der Postbank sowie der Norisbank hatten auch am Dienstag Probleme, ihre Konten online oder über das Telefon zu steuern. Bereits am Vortag waren von der technischen Störung viele Bankkunden betroffen. Bis zum Nachmittag konnte die Störung behoben werden, sagte ein Unternehmenssprecher. Im Nachgang könne es vereinzelt weiter zu Einschränkungen kommen. Die Postbank gehört wie die Norisbank zur Gruppe der Deutschen Bank.
Nach einer ersten Meldung am Montag hatte das Unternehmen noch berichtet, dass die Störung behoben sei. Nach Informationen aus dem Portal "allestörungen.de" häuften sich am Dienstag seit 10.00 Uhr aber erneut die Beschwerden von Kunden.
Weiterführende Angaben zur Störung und ihrer Ursache machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit./ceb/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 33,25 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 64,78 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +2,26 %/+14,29 % bedeutet.
Das Ziel für das Kosten-Einkommens-Verhältnis liegt unter 60 %, angetrieben durch Effizienzgewinne.
Die Auszahlungsquote wird voraussichtlich ab 2026 auf 60 % steigen, was die Aktionärsrenditen und die RoTE (Rendite auf materielles Eigenkapital) steigern wird:
https://www.zacks.com/stock/news/2809894/how-deutsche-bank-plans-to-achieve-rote-above-13-by-2028
DWS steigt und steigt. Marktkapitalisierung nun bei rd. 11 Mrd. ; Dt. Bank hat ja immer noch rd. 70 Prozent. Allein der DWS Anteil beläuft sich auf 7 bis 8 Mrd. ; Kursziel laut JP Morgan über 60 Euro , das zieht die Dt. Bank Aktie mit hoch. Da wird bei DWS auch noch was mehr gehen. Fusion / Übernahme, usw. , die starten durch und das tut Muttern Dt. Bank auch gut. Beide Aktien haben weiterhin guten Lauf. Denke aber, DWS wird noch deutlich bessern laufen als die Mama......
ja, umme 4o Euro sollte die Aktie bald stehen. alles andere wäre ja ein Witz....