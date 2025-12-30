Ölpreise legen etwas zu
- Ölpreise steigen leicht: Brent bei 62,15 USD.
- US-Ölreserven stiegen um 0,4 Millionen Barrel.
- Geopolitische Risiken stützen Ölpreise weiterhin.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 62,15 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 26 Cent auf 58,24 Dollar. Seit dem Morgen hielten sich die Notierungen in einem eher ruhigen Handel in engen Grenzen.
In der Nacht zum Dienstag hatte die US-Regierung mit einiger Verspätung wöchentliche Daten zu den Ölreserven veröffentlicht. Die Lagerbestände an Rohöl sind demnach leicht um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, während am Markt ein Rückgang erwartet worden war. Die Kennzahlen konnten keine nennenswerten Preisbewegungen auslösen.
Am Ölmarkt haben die Anleger derzeit geopolitische Risiken im Blick, unter anderem einen Konflikt zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Venezuela. Dieser war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste des südamerikanischen Landes zahlreiche Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge zusammengezogen.
Nach Einschätzung von Rohstoffexperten des chinesischen Handelshauses Qisheng Futures haben die geopolitischen Risiken das Problem des Überangebots auf dem Ölmarkt zuletzt "weitgehend abgeschwächt". Die Risiken auch durch den Krieg in der Ukraine dürften die Ölpreise vorerst weiter stützen./jkr/jsl/he
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.