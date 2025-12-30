Ausgangssperre in Hafenstadt Latakia nach Protesten

LATAKIA (dpa-AFX) - Nach gewalttätigen Ausschreitungen ist in der syrischen Stadt Latakia eine Ausgangssperre verhängt worden. Das Verbot solle vom frühen Dienstagabend bis Mittwochmorgen gelten, teilte die Behörde für Innere Sicherheit in der Küstenstadt mit. Die Sperre gelte nicht für Notfälle, medizinisches Personal oder Rettungskräfte, hieß es vom Generalkommando der Stadt.

Hintergrund der Anordnung sind die Proteste in verschiedenen Provinzen, die am Sonntag in gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der syrischen Regierung umgeschlagen waren. Mindestens vier Menschen kamen nach Behördenangaben bei den Zusammenstößen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Am Montagabend kochten in Latakia während der Begräbnisfeier für eines der Opfer laut Sicherheitsbehörden erneut Proteste hoch.