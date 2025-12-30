HelloFresh Aktie hebt ab - 30.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Mit einer Performance von +6,62 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HelloFresh Aktie. Nach einem Plus von +1,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,1660€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten Verluste von -20,73 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -2,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HelloFresh einen Rückgang von -50,38 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,45 % 1 Monat -6,61 % 3 Monate -20,73 % 1 Jahr -52,62 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd.EUR € wert.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.