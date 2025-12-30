Die fünf Verlierer im S&P 500 im Jahr 2025 - Diese Werte enttäuschten Anleger

Nicht alle Titel im S&P 500 konnten 2025 von der robusten US-Konjunktur profitieren. Während einige Schwergewichte neue Höchststände erreichten, gerieten andere massiv unter Druck. Besonders stark traf es fünf Unternehmen, deren Aktien im Jahresverlauf teils mehr als 70 Prozent an Wert verloren.

Alexandria Real Estate Equities

Die Aktie des auf Life-Science-Immobilien spezialisierten REITs verlor 2025 rund 58,3 Prozent an Wert. Belastend wirkten vor allem das weiterhin hohe Zinsniveau und sinkende Immobilienbewertungen. Zudem sorgte die zurückhaltende Investitionsbereitschaft von Biotech- und Pharmaunternehmen für schwächere Nachfrage nach Labor- und Büroflächen, was Zweifel an der kurzfristigen Ertragsdynamik nährte.

CarMax

Mit einem Kursrückgang von etwa 58,3 Prozent gehörte auch der Gebrauchtwagenhändler zu den größten Verlierern. Steigende Finanzierungskosten und eine nachlassende Konsumlaune dämpften die Nachfrage deutlich. Zusätzlich belasteten geringere Margen und Wertanpassungen bei Fahrzeugbeständen das Ergebnis, was den Abwärtstrend der Aktie weiter verstärkte.

Robert Half

Die Aktie des Personaldienstleisters büßte im Jahresverlauf rund 65,3 Prozent ein. Ein abkühlender Arbeitsmarkt und die Zurückhaltung vieler Unternehmen bei Neueinstellungen wirkten sich spürbar auf das Geschäft aus. Vor allem im höherqualifizierten Segment ging die Nachfrage zurück, was Investoren zunehmend vorsichtig stimmte.

Fiserv

Fiserv verzeichnete 2025 einen Kursverlust von etwa 71,2 Prozent. Der Zahlungsdienstleister stand unter Druck durch intensiven Wettbewerb, regulatorische Unsicherheiten und ein schwächeres Wachstum im Kerngeschäft. Zusätzlich sorgten Sorgen über Kostenstrukturen und die Profitabilität neuer Initiativen für eine deutliche Neubewertung der Aktie.

The Trade Desk

Mit einem Minus von rund 71,7 Prozent war The Trade Desk der schwächste Wert im S&P500 dieses Jahr. Der digitale Werbemarkt litt unter gekürzten Marketingbudgets, während zugleich neue Datenschutzvorgaben und technische Umstellungen für Unsicherheit sorgten. Die zuvor sehr hohe Bewertung verstärkte den Kursrückgang, als das Wachstum hinter den Erwartungen zurückblieb.

Autor: wO-Redaktion

