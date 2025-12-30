    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlexandria Real Estate Equities AktievorwärtsNachrichten zu Alexandria Real Estate Equities

    S&P 500-Verlierer

    561 Aufrufe 561 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die fünf Verlierer im S&P 500 im Jahr 2025 - Diese Werte enttäuschten Anleger

    Das Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im S&P 500.

    Für Sie zusammengefasst
    S&P 500-Verlierer - Die fünf Verlierer im S&P 500 im Jahr 2025 - Diese Werte enttäuschten Anleger
    Foto: Scheidle-Design - AdobeStock

    Nicht alle Titel im S&P 500 konnten 2025 von der robusten US-Konjunktur profitieren. Während einige Schwergewichte neue Höchststände erreichten, gerieten andere massiv unter Druck. Besonders stark traf es fünf Unternehmen, deren Aktien im Jahresverlauf teils mehr als 70 Prozent an Wert verloren.

    Die 5 Verlierer im S&P 500

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Trade Desk A!
    Long
    32,18€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 5,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    45,76€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 5,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alexandria Real Estate Equities

    Alexandria Real Estate Equities

    +0,48 %
    +1,22 %
    -10,41 %
    -41,45 %
    -55,97 %
    -69,43 %
    -70,93 %
    -46,86 %
    ISIN:US0152711091WKN:907179


    Die Aktie des auf Life-Science-Immobilien spezialisierten REITs verlor 2025 rund 58,3 Prozent an Wert. Belastend wirkten vor allem das weiterhin hohe Zinsniveau und sinkende Immobilienbewertungen. Zudem sorgte die zurückhaltende Investitionsbereitschaft von Biotech- und Pharmaunternehmen für schwächere Nachfrage nach Labor- und Büroflächen, was Zweifel an der kurzfristigen Ertragsdynamik nährte.

    CarMax

    CarMax

    -0,09 %
    +1,75 %
    +0,21 %
    -13,77 %
    -58,84 %
    -42,26 %
    -56,03 %
    -33,77 %
    +52,39 %
    ISIN:US1431301027WKN:662604


    Mit einem Kursrückgang von etwa 58,3 Prozent gehörte auch der Gebrauchtwagenhändler zu den größten Verlierern. Steigende Finanzierungskosten und eine nachlassende Konsumlaune dämpften die Nachfrage deutlich. Zusätzlich belasteten geringere Margen und Wertanpassungen bei Fahrzeugbeständen das Ergebnis, was den Abwärtstrend der Aktie weiter verstärkte.

    Robert Half

    Robert Half International

    0,00 %
    -1,68 %
    +0,86 %
    -17,61 %
    -65,59 %
    -65,84 %
    -54,12 %
    -46,47 %
    +27,43 %
    ISIN:US7703231032WKN:856701


    Die Aktie des Personaldienstleisters büßte im Jahresverlauf rund 65,3 Prozent ein. Ein abkühlender Arbeitsmarkt und die Zurückhaltung vieler Unternehmen bei Neueinstellungen wirkten sich spürbar auf das Geschäft aus. Vor allem im höherqualifizierten Segment ging die Nachfrage zurück, was Investoren zunehmend vorsichtig stimmte.

    Fiserv

    Fiserv

    -0,21 %
    -2,45 %
    +8,43 %
    -48,94 %
    -71,53 %
    -39,50 %
    -37,61 %
    +32,09 %
    +497,70 %
    ISIN:US3377381088WKN:881793


    Fiserv verzeichnete 2025 einen Kursverlust von etwa 71,2 Prozent. Der Zahlungsdienstleister stand unter Druck durch intensiven Wettbewerb, regulatorische Unsicherheiten und ein schwächeres Wachstum im Kerngeschäft. Zusätzlich sorgten Sorgen über Kostenstrukturen und die Profitabilität neuer Initiativen für eine deutliche Neubewertung der Aktie.

    The Trade Desk

    The Trade Desk Registered (A)

    -0,14 %
    +2,73 %
    -4,28 %
    -23,90 %
    -72,09 %
    -23,24 %
    -51,32 %
    +1.233,54 %
    ISIN:US88339J1051WKN:A2ARCV


    Mit einem Minus von rund 71,7 Prozent war The Trade Desk der schwächste Wert im S&P500 dieses Jahr. Der digitale Werbemarkt litt unter gekürzten Marketingbudgets, während zugleich neue Datenschutzvorgaben und technische Umstellungen für Unsicherheit sorgten. Die zuvor sehr hohe Bewertung verstärkte den Kursrückgang, als das Wachstum hinter den Erwartungen zurückblieb.

    Autor: wO-Redaktion 

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    S&P 500-Verlierer Die fünf Verlierer im S&P 500 im Jahr 2025 - Diese Werte enttäuschten Anleger Das Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im S&P 500.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     