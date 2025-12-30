    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    UNTERNEHMEN vom 30.12.2025 - 15.15 Uhr

    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 30.12.2025 - 15.15 Uhr
    N26-Mitbegründer zieht sich aus operativem Geschäft zurück

    BERLIN - Der Mitbegründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, zieht sich schneller aus dem operativen Geschäft zurück als erwartet. Der Österreicher kündigte an, seine Rolle als Co-CEO bereits zum 31. Dezember 2025 niederzulegen und nicht - wie ursprünglich geplant - im April 2026. Übergangsweise wird Finanzvorstand Arnd Schwierholz den Posten übernehmen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den vorzeitigen Führungswechsel berichtet.

    Milliarden-Schäden durch Unwetter in Deutschland

    BERLIN - Unwetter haben in diesem Jahr nach einer ersten Einschätzung weniger versicherte Sachschäden angerichtet als im Jahr zuvor - Versicherer sehen aber keinen Grund zur Entwarnung. Es werde aktuell mit Schäden in Höhe von 2,6 Milliarden Euro durch Naturgefahren gerechnet, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, laut Mitteilung. Das seien rund drei Milliarden Euro weniger als 2024.

    Zeitweise Störung des Onlinebankings bei der Deutschen Bank

    FRANKFURT - Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen. Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.

    ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025

    WIESBADEN - Für Supermarkt- und Discounter-Kunden zeichnet sich beim Blick auf die Lebensmittelpreise etwas Entspannung ab: Die sind zuletzt zwar weiter gestiegen, allerdings langsamer als zuvor. Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflationsrate im November bei 2,3 Prozent, während Lebensmittel im Jahresvergleich nur um 1,2 Prozent teurer wurden. Ein Blick ins Detail zeigt jedoch, dass es bei einzelnen Produkten seit November 2024 noch deutliche Schwankungen gab.

    -Die dänische Post verteilt die letzten Briefe
    -Neue Jets und alte Schatten - Lufthansa feiert 100 Jahre -ROUNDUP 2/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro -ROUNDUP: Eurotunnel gesperrt - Eurostar rät zu Umbuchung -Verbraucherschützer für besseren Krankenkassen-Vergleich -Italien gibt grünes Licht für alkoholfreien Wein°

