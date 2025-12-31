    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLimes Schlosskliniken AktievorwärtsNachrichten zu Limes Schlosskliniken

    Aktienfavoriten 2026

    Diese 10 Titel könnten im neuen Börsenjahr besonders spannend werden!

    In unserer letzten Podcast-Folge des Jahres 2025 wagen wir einen ersten Ausblick auf 2026 und sprechen ausführlich über unsere persönlichen Aktienfavoriten für das kommende Börsenjahr.

    Du suchst nach neuen Aktienideen für 2026? Wir diskutieren 10 konkrete Titel, erklären unsere Investment-Thesen und sprechen offen über Bewertungen, Erwartungen und mögliche Stolpersteine.

    In unserer letzten Podcast-Folge des Jahres 2025 wagen wir einen ersten Ausblick auf 2026 und sprechen ausführlich über unsere persönlichen Aktienfavoriten für das kommende Börsenjahr. Wie immer ohne Drehbuch und ohne vorherige Abstimmung: Jeder bringt seine Ideen mit, der andere hört sie zum ersten Mal live – inklusive spontaner Einschätzungen, kritischer Rückfragen und unterschiedlicher Blickwinkel auf Bewertung, Zyklus und Erwartungen.

    Die klare Vorgabe für diese Episode: 5 Titel pro Person. Davon 3 Werte, in die wir bereits investiert sind, sowie 2 weitere Aktien, die wir eng beobachten (bei Volker teilweise mit kleiner Position in der Vermögensverwaltung). Herausgekommen ist eine Auswahl von 10 konkreten Aktienideen, die 2026 aus unserer Sicht besonders spannend sein könnten – quer über Nebenwerte und Mid Caps, von Plattformmodellen über Industrie bis Healthcare.

     

    📌 Themen & Titel dieser Folge u. a.:

    • ad pepper media – neue Umsatzdimension, Profitabilität & Buy-and-Build-Strategie

    • IONOS – Cashflow-Stärke, Bewertung & europäische Cloud-Phantasie

    • HomeToGo – Interhome-Übernahme, Synergien & stärkerer Fokus auf B2B

    • Redcare Pharmacy – Kundenbasis, RX-Markt & Margenpotenzial

    • Limes Schlosskliniken – Kapazitätsausbau & strukturelle Nachfrage

    • Kontron – Industrie/IoT-Mix, Bewertung & Ergebnisstabilität

    Fielmann – USA-Expansion, Margenhebel & mögliches Re-Rating

    • Hypoport – Erholung im Immobilienfinanzierungsmarkt

    • PVA TePla – Auftragseingang, Halbleiterzyklus & Blick Richtung 2027/28

    • lastminute.com – Dynamic Packages & KI-Sorgen auf dem Prüfstand

     

    Wir sprechen offen über Chancen, Risiken, Bewertungen und Narrative – und darüber, wo der Markt unserer Meinung nach zu pessimistisch oder zu optimistisch ist. Am Ende bleibt die zentrale Frage: Welche dieser 10 Ideen liefert 2026 wirklich ab – operativ und an der Börse?

    Wir werden es begleiten, regelmäßig diskutieren und spätestens im nächsten Jahr Bilanz ziehen. Einen guten Rutsch und erfolgreiche Börsenkurse im Jahr 2026! 🎄📈

     

    Die gesamte Folge gibt es hier

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Lukas Spang
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
