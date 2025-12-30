Etwas tiefer

Jahresabschluss 2025





so schnell vergeht die Zeit: dies ist bereits der 14. Rückblick seit Start meines NBIM-II und vorab kann ich schon mal behaupten - bin wieder mal zufrieden mit dem Ergebnis. 👍 Obwohl auch 2025 - wie bereits die letzten Jahre - nicht optimal für eine Dividendenstrategie gelaufen ist, konnte ich mich wieder ziemlich gut über Wasser halten. Consors zeigt mir eine Rendite von genau 15,25% TWR an, womit man eigentlich gut leben kann. Neben der altbekannten Schwäche der Aristokraten, Dickschiffen und Gewinnerbranchler kam dieses Jahr ja auch noch die Dollarschwäche dazu, welche sowohl bei der Performance, als auch bei den US-Dividenden+Anleihen deutliche Bremsspuren hinterlassen hat. Kein Wunder unter diesen Umständen, dass man häufig Unzufriedenheit aus den Postings heraushört oder dass sich mancher Gedanken macht, von Einzelpicking auf ETFs umzuschwenken. Nun, bei mir ist es nicht nur eine Sache des Geldes - die Suche nach interessanten Exoten, die über 400 Geldeingänge und die stabil geringe Volatilität machen mir einfach Spaß und somit werde ich auch in Zukunft nicht umdenken. Mein Ziel ist ja nach wie vor 7-8% Rendite p.A. und nachdem ich 14 Jahre weit drüber lag - sind im Schnitt 11-12% jährlich bisher - kann ich mein Hobby auch unter Renditeaspekten sehr wohl vertreten.





Nur mal nebenbei: der DAX liegt dieses Jahr zwar bei +22%, war aber nicht immer so dass er ein Outperformer war. Hab ihn in mindestens 8-9-10 Jahren deutlich hinter mir gelassen. Der DOW mit +13% für uns eigentlich bei +-0, da der Dollar um ca. 13% abgewertet hat. Und was viele "vergessen" - in meiner bzw. unserer Statistik sind ja schon Gebühren und teilweise Steuern enthalten - was schon auch paar Prozentpunkte in der Endrechnung ausmachen kann. Aber mal konkret die Gewinner und Verlierer - wo mir eins auffällt: bei den Gewinnern hauptsächlich Exoten und eigene Ideen bzw. Entdeckungen. Bei den Verlierern fast durch die Bank US-Werte - speziell BDCs, aber auch paar Dickschiffe haben letztendlich negativ durchgeschlagen.





Top10 Gewinner 2025: Hensoldt +110%, Millicom +94%, Bank of Georgia +89%, Singapore Technologies +75%, Bank of Cyprus +74%, SQM +70%, Shelly +67%, Foroya Bank +67%, Embotelladora Andina +62%, ING +59%





Top10 Verlierer 2025: PSEC-48%, Arbor Realty -48%, Novo Nordisk -45%, Gladstone Commercial -42%, FS KKR -40%, GIS -34%, Iron Mountain -29%, Infosys -26%, Midcap -25%, Procter& Gamble -25%





Dividenden: nach einem recht schwachen Dezember bin ich letztendlich bei 14.797,10€ Einkommen gelandet, ein kleines Plus von 7,2% gegenüber 2024. Negativ haben sich Dollar und paar Kürzungen bei Rohstoffen+Öl bemerkbar gemacht. Wurde aber letztendlich durch Neukäufe und Umschichtungen mehr als wettgemacht. Da ich jetzt doch noch paar Käufe für 2026 plane, ist das neue Dividendenziel 2026 bei 16.000 Minimum - natürlich gerne auch mehr. Aber wer kann schon voraussagen wie sich die Währungen und Märkte entwickeln?? Da lass ich alles gerne auf mich zukommen.





Hatte ja schon erwähnt dass ich mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo nicht mehr die kurzfristige Entwicklung von Monat zu Monat wichtig ist, sondern das "big picture" über die Jahre (bzw. irgendwann über die Jahrzehnte). Und da schau ich mir gerne die Entwicklung der Dividenden über all die Jahre an und versuch mir auszumalen, wieviel wohl in 5 oder 10 Jahren reinkommt. Ich hoffe jedenfalls, dass der positive Trend anhält und ich noch paar Jährchen die Früchte meiner Arbeit unter Palmen genießen kann.





Hier die Entwicklung der Dividenden:





2012: 37,50€

2013: 1074,04€

2014: 1765,00€

2015: 1901,00€

2016: 2804,00€

2017: 3134,00€

2018: 3138,06€

2019: 5309,36€

2020: 4945,83€

2021: 6506,62€

2022: 11223,00€

2023: 12643,48€

2024: 13795,50€

2025: 14797,10€





OK, dann bin ich mal gespannt ob ich in Zukunft - als eher passiver Mitleser - auch weiterhin interessante Dividendenlektüre serviert bekomme. Man muss zwar nicht (wie andere) 24 Stunden am PC abhängen - aber als junger Depotaufbauer kann man sich schon ab und zu Gedanken über den nächsten Kauf machen. Wäre schön wenn es in irgendeiner Form weitergeht - egal ob hier oder in einem anderen Thread. Bin gespannt.





Dann allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Neues Jahr 2026 - alle Eure Wünsche sollen in Erfüllung gehn.

VG Timburg







