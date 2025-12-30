Pasinex schließt Aktienübertragung von Horzum A.S. ab und stellt Update zum Betrieb der Mine Pinargözü bereit

TORONTO, ON – 30. Dezember 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seiner Pressemitteilung vom 12. Dezember 2025 bezüglich des Erwerbs der vollständigen Eigentumsrechte an Horzum A.Ş. zu geben, das die hochgradige Mine Pinargözü in der Provinz Adana in der Türkei betreibt.

Das Unternehmen bestätigt, dass der Aktienübertragungsprozess für Horzum A.Ş. nun abgeschlossen ist. Alle erforderlichen Beschlüsse des Board of Directors wurden gefasst, die entsprechenden Aktienzertifikate wurden ordnungsgemäß indossiert und an Pasinex übergeben, ebenso wurden die erforderlichen Eintragungen im türkischen Handelsregister vorgenommen. Damit besitzt Pasinex Arama ve Madencilik AŞ („Pasinex Arama“) Horzum A.Ş. nun zu 100 Prozent.

Nach Abschluss der Aktienübertragung und der Unternehmensregistrierungen wird Horzum A.Ş. seinen Board of Directors offiziell neu zusammenstellen und aktualisierte Richtlinien für die Unternehmensführung, Befugnisse und Unterschriften implementieren. Das Unternehmen wird dann mit der Umsetzung seines Betriebsplans für 2026 fortfahren.

Update zum Betrieb in Pinargözü

Die jüngsten Aktivitäten am Standort Pinargözü spiegeln den kontinuierlichen Fortschritt des Betriebs und die Bereitschaft für eine erweiterte Entwicklung wider. Im Laufe des Dezembers hat Pasinex den Bau eines 10 mal 20 Meter großen Materialverlade- und Sortierbereichs vor dem Stollen 541 abgeschlossen, Betonbarrieren und Drahtzäune um die Bau- und Parkflächen installiert und die Renovierungsarbeiten an den Büroeinrichtungen vor Ort vorangetrieben. Bei den Treffen mit den Technik-, Produktions- und Finanzteams standen die kurzfristige Betriebsplanung und die Prioritäten für die Umsetzung im Mittelpunkt.

Die Produktion in Pinargözü wird fortgesetzt, wobei zuvor abgebautes Material nach Fertigstellung des externen Haldenbereichs nun an die Oberfläche gebracht wird. Ende Dezember waren die Vorräte des über Tage auf Halde geschütteten Zinksulfidmaterials auf etwa 340 Tonnen angestiegen. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner laufenden Logistik- und Verarbeitungsplanung auch nahegelegene Zerkleinerungs- und Erzanreicherungsanlagen evaluiert.