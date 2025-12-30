Börsenstart USA - 30.12. - Dow Jones schwach -0,09 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.430,42 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: Boeing +0,88 %, Unitedhealth Group +0,66 %, Nike (B) +0,44 %, Caterpillar +0,36 %, NVIDIA +0,35 %

Flop-Werte: 3M -0,91 %, Merck & Co -0,39 %, Amgen -0,19 %, The Home Depot -0,17 %, Sherwin-Williams -0,15 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.548,65 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: ASML Holding NV NY +1,43 %, Analog Devices +1,05 %, Baker Hughes Company Registered (A) +0,99 %, Tesla +0,92 %, Intel +0,81 %

Flop-Werte: Autodesk -0,82 %, IDEXX Laboratories -0,71 %, Airbnb Registered (A) -0,57 %, O'Reilly Automotive -0,51 %, GE Healthcare Technologies -0,49 %

Der S&P 500 steht bei 6.908,59 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Molina Healthcare +3,29 %, Newmont Corporation +2,64 %, Resmed +1,79 %, Expand Energy Corporation +1,78 %, Freeport-McMoRan +1,65 %

Flop-Werte: Franklin Resources -1,09 %, Blackstone -1,08 %, Pinnacle West Capital -0,98 %, Crown Castle -0,92 %, 3M -0,91 %