tonies Registered (A) Aktie knickt um -2,97 % ein - 30.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die tonies Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,97 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,10 %, geht es heute bei der tonies Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Obwohl die tonies Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +41,99 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +10,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von tonies Registered (A) +42,46 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,07 % 1 Monat +10,24 % 3 Monate +41,99 % 1 Jahr +52,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur tonies Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen des starken Weihnachts‑Nutzerwachstums und erwartetes Gewinnmomentum durch mehr Box‑Verkäufe sowie mögliche App‑Monetarisierung. Diskutiert werden US‑Retail‑Platzierung (Walmart/Target) als Umsatztreiber, hohe Xetra‑Umsätze, SDAX‑Aufnahme (MkCap ~1,1 Mrd., Freefloat ~33%) und die Aussage, dass Kurse

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd.EUR € wert.

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.