    ROUNDUP/Aktien New York

    Kaum verändert am vorletzten Handelstag des Jahres

    • Dow Jones leicht gesunken, Nasdaq und S&P stabil.
    • Minenaktien erholen sich nach Kursschwankungen.
    • Meta gewinnt, Nvidia verliert; Goldman schwach.
    ROUNDUP/Aktien New York - Kaum verändert am vorletzten Handelstag des Jahres
    NEW YORK (dpa-AFX) - Bei den wichtigsten US-Aktienindizes hat sich am Dienstag am vorletzten Handelstag des Jahres wenig getan. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 48.423 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

    Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 25.481 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 notierte mit plus 0,05 Prozent auf 6909 Punkten. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von mehr als 21 Prozent.

    Aktien von Minenbetreibern stabilisierten sich größtenteils nach den kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber. So gewannen Barrick und Hecla jeweils um die 1 Prozent. Coeur aber notierten schwächer.

    Unter den Magnificent 7 lagen Meta vorne mit plus 1,8 Prozent, Nvidia verloren als schwächster der Sieben 0,3 Prozent.

    Im Dow verbuchten am Index-Ende Goldman Sachs Abschläge von 2 Prozent, Unitedhealth legten an der Spitze um 0,7 Prozent zu. Auf Jahressicht sieht es im Leitindex umgekehrt aus: Goldman findet sich unter den stärksten Werten, während Unitedhealth hinten stehen./ajx/he

     

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 760,2 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,62 %/+71,57 % bedeutet.




