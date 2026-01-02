    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsICE US 10 Year Treasury Futures Index IndexvorwärtsNachrichten zu ICE US 10 Year Treasury Futures Index

    Politisch gelenkte Zinsen

    60597 Aufrufe 60597 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA wollen den Bondmarkt kontrollieren – das kann nicht gutgehen

    Immer mehr Investoren sprechen offen von einer "finanziellen Repression". Washington setzt gezielt Instrumente ein, um die Renditen von Staatsanleihen künstlich niedrig zu halten. Auf Dauer kann das nicht funktionieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Politisch gelenkte Zinsen - USA wollen den Bondmarkt kontrollieren – das kann nicht gutgehen
    Foto: DALL-E

    Der US-Anleihemarkt ist längst mehr als ein Finanzierungskanal für den Staat. Er ist ein politischer Machtfaktor – und ein empfindlicher. Seit den massiven Zollankündigungen der Regierung von Donald Trump im Frühjahr hat der Markt gezeigt, wie schnell er Regierungen disziplinieren kann. Renditeschocks, Dollar-Schwäche und fallende Aktienkurse zwangen die Politik damals zum Rückzug. Seither herrscht eine fragile Ruhe – aber kein Frieden.

    Mehrere Marktteilnehmer sprechen inzwischen offen von "finanzieller Repression": dem gezielten Einsatz staatlicher und regulatorischer Instrumente, um die Anleiherenditen künstlich zu drücken. Dazu zählen Rückkaufprogramme für Staatsanleihen, eine klare Bevorzugung kurzfristiger Finanzierung über Treasury Bills statt langlaufender Bonds sowie die intensive Abstimmung mit Großinvestoren über Emissionspläne – sogar über Personalfragen rund um die Federal Reserve.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 02/2026 Future!
    Short
    61,00€
    Basispreis
    3,36
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    53,50€
    Basispreis
    3,42
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Botschaft ist eindeutig: Steigende Renditen, insbesondere bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen, sollen um nahezu jeden Preis vermieden werden. Denn sie verteuern nicht nur den Schuldendienst des Staates, sondern wirken direkt auf Hypothekenzinsen, Unternehmensfinanzierung und Aktienbewertungen. Kein Wunder also, dass Finanzminister Scott Bessent betont, sein Erfolg bemesse sich am Niveau der Renditen.

    Dass diese Strategie wirkt, zeigt der Markt oberflächlich: Die Renditen sind seit ihren Hochs deutlich gefallen, die Volatilität ist niedrig. Doch unter der Oberfläche wächst das Misstrauen. Der sogenannte Term Premium – der Aufschlag, den Investoren für das Halten langfristiger Anleihen verlangen – steigt wieder. Ein klassisches Warnsignal, dass Anleger höhere Risiken sehen, selbst wenn die Politik der Notenbank lockerer wird.

    Tipp aus der RedaktionFeste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+.

     

    Die immense Bedeutung des Bondmarkts bringt Daniel McCormack, Analysechef bei Macquarie Asset Management, gegenüber Reuters auf den Punkt: "Die Fähigkeit der Anleihemärkte, Regierungen und Politiker in Angst und Schrecken zu versetzen, ist unübertroffen, wie man dieses Jahr in den USA gesehen hat." Diese Fähigkeit hat die Politik in Washington spürbar eingeschränkt – und prägt ihre Strategie bis heute. Zur Einordnung: In- und ausländische Investoren halten rund 30 Billionen US-Dollar an US-Staatsschulden. Wenn nur ein paar von ihnen rebellieren und höhere Renditen fordern oder ihre Positionen abbauen, gerät der Staat in ernsthafte Finanzierungsschwierigkeiten.

    Historisch war die Einflussnahme der Politik auf die Entwicklung der Bond-Renditen selten erfolgreich. Sie funktioniert nur, solange die Inflationserwartungen gedämpft bleiben, das Vertrauen in die Währung intakt ist und die Nachfrage nach Staatsanleihen nicht einbricht. Doch Risiken lauern überall: Zweifel an der Tragfähigkeit der ausufernden Staatsschulden, Befürchtungen einer Einflussnahme auf die Fed, eine zu lockere Geldpolitik, neuer Zollschübe, die die Preise antreiben könnten und einer Rückkehr der Inflation, um nur einige zu nennen.

    Kurzfristig mag die Balance zurzeit halten. Langfristig aber bleibt der US-Bondmarkt das Damoklesschwert über der Politik. Er ist ruhiggestellt – nicht überzeugt. Und die Erfahrung lehrt: Wenn Anleiheinvestoren ihre Geduld verlieren, geschieht das meist abrupt und mit heftigen Folgen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Politisch gelenkte Zinsen USA wollen den Bondmarkt kontrollieren – das kann nicht gutgehen Immer mehr Investoren sprechen offen von einer "finanziellen Repression". Die US-Regierung setzt gezielt Instrumente ein, um Renditen niedrig zu halten – doch die Geschichte zeigt: Ein solcher Zustand ist selten von Dauer.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     