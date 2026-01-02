USA wollen einen Markt kontrollieren, dessen Macht "unübertroffen" ist

Mehrere Marktteilnehmer sprechen inzwischen offen von "finanzieller Repression": dem gezielten Einsatz staatlicher und regulatorischer Instrumente, um die Anleiherenditen künstlich zu drücken. Dazu zählen Rückkaufprogramme für Staatsanleihen, eine klare Bevorzugung kurzfristiger Finanzierung über Treasury Bills statt langlaufender Bonds sowie die intensive Abstimmung mit Großinvestoren über Emissionspläne – sogar über Personalfragen rund um die Federal Reserve.

Der US-Anleihemarkt ist längst mehr als ein Finanzierungskanal für den Staat. Er ist ein politischer Machtfaktor – und ein empfindlicher. Seit den massiven Zollankündigungen der Regierung von Donald Trump im Frühjahr hat der Markt gezeigt, wie schnell er Regierungen disziplinieren kann. Renditeschocks, Dollar-Schwäche und fallende Aktienkurse zwangen die Politik damals zum Rückzug. Seither herrscht eine fragile Ruhe – aber kein Frieden.

Die Botschaft ist eindeutig: Steigende Renditen, insbesondere bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen, sollen um nahezu jeden Preis vermieden werden. Denn sie verteuern nicht nur den Schuldendienst des Staates, sondern wirken direkt auf Hypothekenzinsen, Unternehmensfinanzierung und Aktienbewertungen. Kein Wunder also, dass Finanzminister Scott Bessent betont, sein Erfolg bemesse sich am Niveau der Renditen.

Dass diese Strategie wirkt, zeigt der Markt oberflächlich: Die Renditen sind seit ihren Hochs deutlich gefallen, die Volatilität ist niedrig. Doch unter der Oberfläche wächst das Misstrauen. Der sogenannte Term Premium – der Aufschlag, den Investoren für das Halten langfristiger Anleihen verlangen – steigt wieder. Ein klassisches Warnsignal, dass Anleger höhere Risiken sehen, selbst wenn die Politik der Notenbank lockerer wird.

Die immense Bedeutung des Bondmarkts bringt Daniel McCormack, Analysechef bei Macquarie Asset Management, gegenüber Reuters auf den Punkt: "Die Fähigkeit der Anleihemärkte, Regierungen und Politiker in Angst und Schrecken zu versetzen, ist unübertroffen, wie man dieses Jahr in den USA gesehen hat." Diese Fähigkeit hat die Politik in Washington spürbar eingeschränkt – und prägt ihre Strategie bis heute. Zur Einordnung: In- und ausländische Investoren halten rund 30 Billionen US-Dollar an US-Staatsschulden. Wenn nur ein paar von ihnen rebellieren und höhere Renditen fordern oder ihre Positionen abbauen, gerät der Staat in ernsthafte Finanzierungsschwierigkeiten.

Historisch war die Einflussnahme der Politik auf die Entwicklung der Bond-Renditen selten erfolgreich. Sie funktioniert nur, solange die Inflationserwartungen gedämpft bleiben, das Vertrauen in die Währung intakt ist und die Nachfrage nach Staatsanleihen nicht einbricht. Doch Risiken lauern überall: Zweifel an der Tragfähigkeit der ausufernden Staatsschulden, Befürchtungen einer Einflussnahme auf die Fed, eine zu lockere Geldpolitik, neuer Zollschübe, die die Preise antreiben könnten und einer Rückkehr der Inflation, um nur einige zu nennen.

Kurzfristig mag die Balance zurzeit halten. Langfristig aber bleibt der US-Bondmarkt das Damoklesschwert über der Politik. Er ist ruhiggestellt – nicht überzeugt. Und die Erfahrung lehrt: Wenn Anleiheinvestoren ihre Geduld verlieren, geschieht das meist abrupt und mit heftigen Folgen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion