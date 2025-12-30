    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    LIR Life Sciences: Transdermale & orale Alternativen – Patentierte Plattform

    LIR Life Sciences setzt auf neuartige transdermale und orale GLP-1-Therapien gegen Adipositas – mit globalem Anspruch, hohem Marktpotenzial und attraktiven Chancen für Frühinvestoren.

    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences Corp. entwickelt innovative transdermale und orale Therapien zur Bekämpfung von Adipositas, um praktikable Alternativen zu injizierbaren GLP-1-Medikamenten anzubieten.
    • Das Unternehmen fokussiert sich auf kostengünstige und skalierbare Lösungen, die den Zugang und die Therapietreue in verschiedenen Ländern verbessern sollen.
    • Prognosen zeigen, dass bis 2035 jeder vierte Mensch weltweit von Adipositas betroffen sein könnte, was ein enormes Marktpotenzial für LIR Life Sciences darstellt.
    • LIR Life Sciences ist eines der wenigen Unternehmen mit einem transdermalen Ansatz im GLP-1-Segment und bietet eine seltene Investitionsgelegenheit, da es noch kein FDA-zugelassenes Pflaster für die GLP-1-Verabreichung gibt.
    • Das erfahrene Management des Unternehmens hat Expertise in Pharma und klinischer Forschung und strebt eine nachhaltige Wirkung sowie wirtschaftlichen ROI an.
    • Anleger, die frühzeitig in alternative Wirkstoffverabreichungen investieren, könnten von einem bevorstehenden Innovationszyklus profitieren, da der Aktienkurs derzeit als unterbewertet gilt.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,79 % im Plus.


    LIR Life Sciences

    +2,79 %
    +17,49 %
    -73,97 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
