    UniCredit - Aktie im Spotlight - 30.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die UniCredit Aktie bisher um +2,62 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die UniCredit Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,62 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die UniCredit Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 71,01, mit einem Plus von +2,62 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von UniCredit über einen Zuwachs von +9,54 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die UniCredit Aktie damit um -1,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,78 %. Im Jahr 2025 gab es für UniCredit bisher ein Plus von +79,57 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,18 % geändert.

    UniCredit Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,01 %
    1 Monat +7,78 %
    3 Monate +9,54 %
    1 Jahr +80,65 %

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,55 Mrd.EUR € wert.

    Die Tops und Flops im Dax 2025


    Das Börsenjahr 2025 war abermals ein starkes für den Dax . Der deutsche Leitindex näherte sich am letzten Handelstag des Jahres einer weiteren Höchstmarke an, nach dem Rekordhoch vom Oktober bei rund 24.771 Punkten. Er schaffte zum Schluss des …

    Börsen Update Europa - 30.12. - FTSE Athex 20 stark +2,14 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 30.12. - FTSE Athex 20 stark +1,94 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    UniCredit

    +2,60 %
    -0,96 %
    +8,75 %
    +9,86 %
    +80,80 %
    +424,79 %
    +803,89 %
    +176,52 %
    +269,44 %
