Devisen
Eurokurs gibt zum US-Dollar nach
- Euro-Kurs fiel auf 1,1754 US-Dollar am Dienstag.
- Inflationsrate in Spanien sank auf 3,0 Prozent.
- EZB setzt Referenzkurs für Euro zu anderen Währungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1754 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1757 (Montag: 1,1766) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8505 (0,8499) Euro.
Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. In der Eurozone wurden nur die Zahlen zu den spanischen Verbraucherpreisen veröffentlicht. Die Jahresinflationsrate hat sich dort im Dezember von 3,2 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent abgeschwächt. Das war von Volkswirten erwartet worden. Trotz des Rückgangs liegt die Inflation in Spanien höher als in anderen Ländern der Eurozone.
Am Nachmittag wurde der Dollar etwas durch robuste US-Konjunkturdaten gestützt. So sind Zahlen zur Hauspreisentwicklung im Oktober stärker als erwartet ausgefallen. Auch ein Konjunkturindikator für die Region Chicago fiel im Dezember besser als erwartet aus.
Im Vergleich zum Jahresstart legte der Euro zum Dollar merklich zu. So hatte der Euro im Januar nur rund 1,04 Dollar gekostet. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Druck auf die US-Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. So werden im kommenden Jahr in den USA weitere Leitzinssenkungen erwartet. Die EZB hat hingegen keine Zinssenkungen mehr in Aussicht gestellt. Dies stützt tendenziell den Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87120 (0,87260) britische Pfund, 183,48 (183,97) japanische Yen und 0,9293 (0,9293) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.367 Dollar. Das waren 35 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
Es wird sich nichts ändern . Du bist immer zu schnell … zu laut … und liegst falsch 🤷♂️
Nein, aus dem Satz folgt kein automatischer Einbruch 2026. Dieses „6–12-Monate-Fenster“ ist kein Kalender, sondern eine Frage der Markt-Wahrnehmung.
Gold läuft zwar seit rund zwei Jahren gut, aber lange Zeit eher leise: Zentralbanken im Hintergrund, wenig Retail, überdeckt von Aktien, KI-Hype und Zinsdebatten. Das zählt psychologisch nicht voll. Entscheidend ist der Punkt, ab dem Rücksetzer nicht mehr als Trendbruch gelesen werden, sondern einfach gekauft werden. In dieser Phase sind wir erst seit einigen Monaten, nicht seit zwei Jahren.
Ein plötzlicher Crash aus dem Nichts? Sehe ich aktuell nicht. Dafür bräuchte es deutlich steigende Realzinsen und ein nachhaltig zurückgewonnenes Vertrauen in USD und US-Anleihen. Beides ist nicht gegeben. Zwischenkorrekturen von 10–15 % sind jederzeit möglich, normal und sogar gesund – das wäre eher Seitwärts-/Aufwärts-Bias als eine Top-Bildung.
2025 bis frühes 2026 erwarte ich eher ein holpriges, volatiles Umfeld mit höheren Tiefs. Für 2026 sehe ich keinen zwingenden Grund für einen systemischen Einbruch beim Gold, eher langsames Weiterziehen oder eine längere Seitwärtsphase auf hohem Niveau.
Ein Punkt wird dabei oft unterschätzt: Vertrauen in den USD kommt nicht per Zinsentscheid zurück. Selbst wenn die USA morgen alles richtig machen würden – Glaubwürdigkeit baut sich über Jahre, nicht über Quartale auf. Es geht nicht nur um Inflation, sondern um Schuldenniveau, politische Blockaden, Sanktionspolitik und den „weaponized dollar“. Das vergisst kein Markt so schnell, Zentralbanken schon gar nicht.
Kurz gesagt: Gold kann korrigieren, ja. Aber ein echter Bärenmarkt setzt jahrelang wiederhergestelltes Vertrauen in den USD voraus. Und genau das sehe ich weder 2025 noch 2026. Der Markt kippt aktuell nicht gegen Gold, sondern eher weiter hin zu „Gold ist strukturell da“.