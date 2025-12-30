Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

Nein, aus dem Satz folgt kein automatischer Einbruch 2026. Dieses „6–12-Monate-Fenster“ ist kein Kalender, sondern eine Frage der Markt-Wahrnehmung.

Gold läuft zwar seit rund zwei Jahren gut, aber lange Zeit eher leise: Zentralbanken im Hintergrund, wenig Retail, überdeckt von Aktien, KI-Hype und Zinsdebatten. Das zählt psychologisch nicht voll. Entscheidend ist der Punkt, ab dem Rücksetzer nicht mehr als Trendbruch gelesen werden, sondern einfach gekauft werden. In dieser Phase sind wir erst seit einigen Monaten, nicht seit zwei Jahren.

Ein plötzlicher Crash aus dem Nichts? Sehe ich aktuell nicht. Dafür bräuchte es deutlich steigende Realzinsen und ein nachhaltig zurückgewonnenes Vertrauen in USD und US-Anleihen. Beides ist nicht gegeben. Zwischenkorrekturen von 10–15 % sind jederzeit möglich, normal und sogar gesund – das wäre eher Seitwärts-/Aufwärts-Bias als eine Top-Bildung.

2025 bis frühes 2026 erwarte ich eher ein holpriges, volatiles Umfeld mit höheren Tiefs. Für 2026 sehe ich keinen zwingenden Grund für einen systemischen Einbruch beim Gold, eher langsames Weiterziehen oder eine längere Seitwärtsphase auf hohem Niveau.

Ein Punkt wird dabei oft unterschätzt: Vertrauen in den USD kommt nicht per Zinsentscheid zurück. Selbst wenn die USA morgen alles richtig machen würden – Glaubwürdigkeit baut sich über Jahre, nicht über Quartale auf. Es geht nicht nur um Inflation, sondern um Schuldenniveau, politische Blockaden, Sanktionspolitik und den „weaponized dollar“. Das vergisst kein Markt so schnell, Zentralbanken schon gar nicht.

Kurz gesagt: Gold kann korrigieren, ja. Aber ein echter Bärenmarkt setzt jahrelang wiederhergestelltes Vertrauen in den USD voraus. Und genau das sehe ich weder 2025 noch 2026. Der Markt kippt aktuell nicht gegen Gold, sondern eher weiter hin zu „Gold ist strukturell da“.













Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12516/board/20251225105805-bildschirmfoto-20251225-105139.jpg





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12516/board/20251225105938-bildschirmfoto-20251225-105521.jpg