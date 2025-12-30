    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCango Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cango Registered (A)
    Cango Inc. sichert sich 10,5 Millionen US-Dollar Investition von EWCL, um Wachstum zu beschleunigen

    Foto: adobe.stock.com

    DALLAS, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen"), ein führender Bitcoin-Miner, der seine globalen Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, gab bekannt, dass Enduring Wealth Capital Limited („EWCL") seine Investition in das Unternehmen mit einer Zusage in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar erhöht hat. EWCL wird zusätzliche Stammaktien der Klasse B zu einem Preis von 1,50 US-Dollar pro Aktie in bar zeichnen. Diese Transaktion unterstreicht eine starke, abgestimmte Vision für die Zukunft von Cango und stellt erhebliches Kapital zur Verfügung, um die wichtigsten Wachstumsinitiativen des Unternehmens zu beschleunigen.

    Nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung:

    • Gemäß einer Investitionsvereinbarung vom 29. Dezember 2025 zwischen dem Unternehmen und EWCL wird das Unternehmen 7 Millionen Stammaktien der Klasse B mit jeweils 20 Stimmen pro Aktie ausgeben und an EWCL liefern.
    • Nach Abschluss der geplanten Investition wird sich der Anteil von EWCL an dem Unternehmen voraussichtlich von etwa 2,81 % auf etwa 4,69 % der insgesamt ausgegebenen Aktien erhöhen.
    • Entsprechend wird sich die Stimmrechtsquote von EWCL voraussichtlich von etwa 36,68 % auf etwa 49,61 % der gesamten Stimmrechte der ausgegebenen Aktien des Unternehmens erhöhen.

    Paul Yu, CEO und Direktor von Cango, kommentierte: „Die erhöhte Investition von EWCL ist ein starker Vertrauensbeweis für unsere strategische Roadmap. Die verstärkte Zusammenarbeit mit einem Großaktionär, der unsere Vision genau versteht, ermöglicht es uns, mit größerer Sicherheit und Ambition zu handeln. 2026 werden wir unsere operativen Fähigkeiten im Bereich Bitcoin-Mining weiter stärken, wobei wir uns auf die Verbesserung der Hashrate-Effizienz, die Aufrüstung unserer Mining-Flotte und den selektiven Erwerb strategischer Mining-Assets konzentrieren werden. Über unser Kerngeschäft im Bereich Mining hinaus unterstützt dieses Kapital auch die parallele Entwicklung unserer strategischen Säulen in den Bereichen Energie und KI-Computing. Wir suchen aktiv nach Synergieeffekten in diesen Bereichen und investieren in diese, während wir auf unser langfristiges Ziel hinarbeiten: die Schaffung einer integrierten, globalen Infrastrukturplattform, die die digitale Wirtschaft der Zukunft antreiben kann."

    Der Abschluss der geplanten Investition unterliegt bestimmten üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen Genehmigung durch die New York Stock Exchange. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Transaktion im Januar 2026 abgeschlossen wird. Dieser Schritt soll die Fortschritte des Unternehmens bei seinen strategischen Prioritäten unterstützen und Kapital für die Umsetzung wichtiger Initiativen im kommenden Jahr bereitstellen.

    Investorenkontakt

    Juliet Ye, Leiterin der Kommunikationsabteilung
    Cango Inc.
    E-Mail: ir@cangoonline.com 

    Christensen Advisory
    Tel.: +852 2117 0861
    E-Mail: cango@christensencomms.com

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-sichert-sich-10-5-millionen-us-dollar-investition-von-ewcl-um-wachstum-zu-beschleunigen-302650774.html

    Die Cango Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 1,305USD auf NYSE (30. Dezember 2025, 16:55 Uhr) gehandelt.



