    SANY nimmt in Hainan sein erstes Zentrum für die Aufarbeitung von Maschinen und Anlagen in Betrieb

    DONGFANG, China, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die SANY-Gruppe hat am 23. Dezember in der Stadt Dongfang in der Provinz Hainan offiziell ihren ersten globalen Standort für die Aufbereitung von Maschinen, den SANY Hunan-Hainan Intelligent Manufacturing Industrial Park (der „Park"), in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme stellt einen wichtigen Meilenstein in der Globalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie von SANY dar. Am Eröffnungstag sicherte sich der Konzern Aufträge im Wert von 100 Millionen CNY (14,27 Millionen USD) aus Südostasien und Afrika.

    Der Park ist Chinas erster Industriepark, der gemeinsam von einer Pilot-Freihandelszone (FTZ) und einem Pilot-Freihandelshafen errichtet wurde. Er bringt die Entwicklung der überregionalen Verbindungen zwischen Hunan und Hainan einen Schritt weiter und nutzt die jeweiligen industriellen und politischen Vorteile beider Provinzen, um chinesische Unternehmen beim Ausbau ihrer globalen Präsenz zu unterstützen.

    Der Park, mit dessen Bau im August 2023 begonnen wurde, umfasst eine Fläche von 150 mu (ca. 10 Hektar). Mit einer Gesamtinvestition von 600 Millionen CNY (85,62 Millionen USD) soll bei voller Auslastung ein jährlicher Output von etwa 750 Millionen CNY (107,02 Millionen USD) erreicht werden.

    Der Park ist strategisch als regionales Zentrum für die Aufbereitung und als Vertriebsplattform für Ressourcen positioniert und bedient sowohl inländische als auch internationale Märkte. Er konzentriert sich auf die Instandhaltung und Aufbereitung von Kernkomponenten des Maschinenbaus und von Gebrauchtmaschinen aus dem In- und Ausland und fördert die zirkuläre Wiederverwendung von industriellen Ressourcen.

    Darüber hinaus werden im Rahmen der Freihandelszone Hainan Zollpräferenzen für förderungswürdige wertschöpfende Berarbeitungstätigkeiten gewährt, während Wiederaufbereitungsvorgänge unter staatlicher Aufsicht durchgeführt werden können und für Anreize bei der Körperschafts- und Einkommenssteuer in Frage kommen. ThePark profitiert von der „Dual 15%"-Steuerpolitik und für seine ausgelagerten Prozesse wurde eine Körperschaftssteuerermäßigung von 15 % genehmigt.

    „Das Projekt stellt eine wichtige strategische Initiative für SANY dar, um seine Globalisierung, Digitalisierung und Transformation zur kohlenstoffarmen Geschäftstätigkeit zu vertiefen. SANY wird auch in Zukunft aktiv neue Modelle für die Wiederaufbereitung in Betracht ziehen, die zirkuläre Wiederverwendung von Industrieressourcen fördern und gemeinsam mit der globalen Maschinenbauindustrie den Übergang zu einer grüneren, kohlenstoffarmen Zukunft vorantreiben", sagte Tang Xiuguo, Chairman von SANY.

