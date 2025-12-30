Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.12.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.397,46USD pro Feinunze und notiert damit +1,43 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,25USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +5,64 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,74USD und verzeichnet ein Plus von +0,82 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,34USD und verzeichnet ein Plus von +0,89 %.