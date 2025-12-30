    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever PLC Registered Shs AktievorwärtsNachrichten zu Unilever PLC Registered Shs
    JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Unilever habe von Verbesserungen im Geschäft mit Waschmitteln profitiert./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever PLC Registered Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 47,85EUR auf Baader Bank (08. Dezember 2025, 20:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



