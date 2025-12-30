    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    DAX & Co. im Aufwind, Wall Street schwächelt: So laufen die Top-Indizes

    Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street tritt auf die Bremse: Ein Blick auf Gewinner und Verlierer in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500.

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben sich heute unterschiedlich entwickelt. In Deutschland notieren alle großen Indizes im Plus. Der Leitindex DAX legt um 1,06 Prozent auf 24.621,69 Punkte zu und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der MDAX der mittelgroßen Werte steigt um 0,94 Prozent auf 30.740,37 Punkte. Ähnlich stark präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren Unternehmen gewinnt 1,06 Prozent auf 17.167,45 Punkte. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, verzeichnet ein Plus von 0,89 Prozent auf 3.633,58 Punkte. An der Wall Street zeigt sich dagegen ein leicht schwächeres Bild. Der Dow Jones Industrial notiert mit 48.404,47 Punkten 0,15 Prozent im Minus. Auch der breiter gefasste S&P 500 gibt leicht nach und verliert 0,07 Prozent auf 6.901,83 Punkte. Damit präsentieren sich die europäischen Märkte, insbesondere die deutschen Indizes, heute deutlich freundlicher als die US-Börsen, wo Anleger eher zurückhaltend agieren.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 2.90%. Infineon Technologies folgt mit 2.67%, während die Commerzbank mit 1.72% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. BMW und Deutsche Telekom liegen beide bei -0.32%, während Hannover Rueck mit -0.60% den größten Rückgang in diesem Index aufweist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht die RENK Group mit einem beeindruckenden Plus von 3.51% hervor. HENSOLDT und flatexDEGIRO folgen mit 2.51% und 2.11% und zeigen ebenfalls starke Leistungen.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. IONOS Group fällt um -1.29%, während Carl Zeiss Meditec mit -1.91% und Redcare Pharmacy mit -2.33% noch schlechter abschneiden.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt HelloFresh mit einem bemerkenswerten Anstieg von 6.76%. Verbio und Alzchem Group folgen mit 6.48% und 5.59%, was auf eine starke Performance in diesem Segment hinweist.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich. Ottobock verzeichnet einen Rückgang von -0.99%, Salzgitter folgt mit -1.08% und tonies Registered (A) hat mit -3.69% den größten Verlust.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt SILTRONIC AG eine starke Leistung mit einem Anstieg von 3.65%. Infineon Technologies und SMA Solar Technology liegen mit 2.67% und 2.59% ebenfalls im Plus.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind ähnlich wie im SDAX. Ottobock fällt um -0.99%, IONOS Group um -1.29% und Carl Zeiss Meditec um -1.91%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führen Boeing mit 1.80% und Unitedhealth Group mit 1.33% die Liste der Gewinner an. Walt Disney folgt mit einem moderaten Anstieg von 0.83%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen. The Home Depot und Merck & Co verzeichnen jeweils -0.62%, während Goldman Sachs Group mit -1.07% den größten Rückgang aufweist.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Molina Healthcare mit einem Anstieg von 4.37% hervor, gefolgt von Intel mit 3.69% und Occidental Petroleum mit 2.30%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind durch Corpay mit -1.20%, State Street mit -1.28% und EPAM Systems mit -1.67% geprägt.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
