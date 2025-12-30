ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Beiersdorf auf "Overweight".
- Stabiles Wachstum bei europäischen Konsumgütern.
- Beiersdorf verzeichnet Wachstum im Deo-Segment.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Bei Beiersdorf habe es im Deo-Geschäft wieder Wachstum gegeben./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 93,48 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,75 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -1,58 %/+38,00 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vor 2 Std Aktien-Rating
vor 20 Min Aktien-Rating
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung