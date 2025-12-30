JPMorgan belässt Beiersdorf auf "Overweight".

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 93,48 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,75 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -1,58 %/+38,00 % bedeutet.