Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 30.12.2025

Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +2,51 % auf 1.553,50€ zulegen. Das sind +38,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.553,50€, mit einem Plus von +2,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,02 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -1,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall +145,86 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,70 % 1 Monat +3,11 % 3 Monate -24,02 % 1 Jahr +145,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die von 600 Euro auf über 1500 Euro gestiegen ist. Analysten sehen ein weiteres Aufwärtspotenzial von 40 Prozent. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung und einem drohenden Abwärtstrend nach dem Ukraine-Krieg. Zudem wird ein möglicher Aktiensplit diskutiert, der als Strategie zur Anwerbung neuer Investoren betrachtet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,25 Mrd.EUR € wert.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.