    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch

    • Europäische Börsen verzeichnen Gewinne vor Jahresende.
    • EuroStoxx 50 steigt um 0,77 % auf 5.796,22 Punkte.
    • Rohstoffsektor stark, Gesundheitssektor im Minus.
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann 0,77 Prozent auf 5.796,22 Punkte. Damit blieb er nur wenige Zähler unter seinem im November erreichten Rekord bei 5.818 Punkten.

    Außerhalb des Euroraums kletterte der britische Leitindex FTSE 100 so hoch wie nie zuvor und näherte sich der 10.000-Punkte-Marke. Aus dem Handel ging der "Footsie" mit plus 0,75 Prozent auf 9.940,71 Zähler. Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,20 Prozent auf 13.267,48 Punkten und blieb damit wenige Zähler unter seiner vor Weihnachten aufgestellten Bestmarke.

    Am Mittwoch sind wegen Silvester viele europäische Börsenplätze geschlossen, der Eurostoxx wird dennoch berechnet. In London wird verkürzt gehandelt.

    Unter den Branchen war am Dienstag der Rohstoffsektor der mit Abstand stärkste. Hinten lag der Sektor für Gesundheit und Pharma , der als einziger im Minus endete.

    Minenwerte erholten sich in London deutlich von ihrer Vortagesschwäche im Zuge der Schwankungen vor allem bei Edelmetallen. Fresnillo gewannen als Tagessieger im "Footsie" mehr als 6 Prozent.

    Airbus legten unter den besten Werten im EuroStoxx um 1,5 Prozent zu. Kurz vor dem Jahresende durfte sich der Flugzeugbauer über Aufträge aus China für seinen A320neo-Jet freuen./ajx/he

     

    Die Fresnillo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 197,5 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresnillo Aktie um -2,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 28,80 Mrd..

    Fresnillo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8983. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6300 %.




