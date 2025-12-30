    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch

    • Europäische Börsen verzeichnen Gewinne vor Jahresende.
    • EuroStoxx 50 steigt um 0,77 % auf 5.796,22 Punkte.
    • FTSE 100 erreicht Rekordhoch, schließt bei 9.940,71.
    Aktien Europa Schluss - Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann 0,77 Prozent auf 5.796,22 Punkte. Damit blieb er nur wenige Zähler unter seinem im November erreichten Rekord bei 5.818 Punkten.

    Außerhalb des Euroraums kletterte der britische Leitindex FTSE 100 so hoch wie nie zuvor und näherte sich der 10.000-Punkte-Marke. Aus dem Handel ging der "Footsie" mit plus 0,75 Prozent auf 9.940,71 Zähler. Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,20 Prozent auf 13.267,48 Punkten und blieb damit wenige Zähler unter seiner vor Weihnachten aufgestellten Bestmarke.

    Am Mittwoch sind wegen Silvester viele europäische Börsenplätze geschlossen, der Eurostoxx wird dennoch berechnet. In London wird verkürzt gehandelt./ajx/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
