Carl Zeiss Meditec Aktie schwach im Handel - 30.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Mit einer Performance von -1,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute bei der Carl Zeiss Meditec Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Carl Zeiss Meditec insgesamt ein Minus von -4,39 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carl Zeiss Meditec auf -11,01 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,97 % 1 Monat -9,00 % 3 Monate -4,39 % 1 Jahr -12,27 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Mrd.EUR € wert.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.