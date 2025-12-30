Shanghai Electric steigt in die Top 5 der globalen Rangliste für Meerwasserentsalzung auf

SHANGHAI, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) liegt nun weltweit auf Platz 5 hinsichtlich der Kapazität neu gebauter Meerwasserentsalzungsprojekte von 2024 bis 2025, was einem Sprung um vier Plätze gegenüber der vorherigen Rangliste entspricht, wie aus den kürzlich veröffentlichten Statistiken der International Desalination and Reuse Association (IDRA) und Global Water Intelligence (GWI) hervorgeht.

Die duale „Thermal + Membran"-Technologie ist führend bei umweltfreundlichen Wasseraufbereitungslösungen und setzt weltweit Maßstäbe für die Projektumsetzung

In Bezug auf die kumulierte Projektkapazität der letzten 10 Jahre (2016–2025) belegt Shanghai Electric weltweit den 8. Platz und verbessert sich damit um drei Plätze gegenüber der vorherigen Rangliste. IDRA ist eine globale gemeinnützige Organisation, die seit 1973 die Entsalzungs- und Wasserwiederverwendungsbranche vernetzt, und GWI ist seit 20 Jahren der führende Anbieter von Marktinformationen für den globalen Wassersektor.

Ein Sprecher von Shanghai Electric führte die verbesserte Platzierung auf die starke internationale Anerkennung der Entsalzungskompetenz und Projektdurchführung von Shanghai Electric zurück und betonte, dass diese Leistung auf mehr als 10 Jahren engagierter Entwicklung sowohl im Bereich der thermischen als auch der membranbasierten Technologien beruht. Auch in Zukunft wird sich Shanghai Electric dafür einsetzen, umweltfreundliche, leistungsstarke und kostengünstige Entsalzungslösungen anzubieten, um den Herausforderungen der globalen Wasserknappheit zu begegnen.

Shanghai Electric ist eines der wenigen globalen Unternehmen, das die beiden wichtigsten Kerntechnologien der Meerwasserentsalzung beherrscht: die thermische Destillation, die thermische Mehrfachverdampfung (MED) und die membranbasierte Umkehrosmose (RO) und bietet damit komplette Dual-Technologie-Lösungen an. Das Know-how des Unternehmens im Bereich der Meerwasserentsalzung geht mittlerweile über die reine Wasserversorgung hinaus und ermöglicht vielfältige industrielle Anwendungen.

Durch die innovative Integration von Abwärmerückgewinnung und Ressourcennutzung liefert das Unternehmen umfassende, energieeffiziente und ertragreiche Entsalzungslösungen. Die maßgeschneiderten Systeme gewährleisten eine stabile Versorgung mit hochwertigem Süßwasser für wichtige Küstenindustrien wie Energieerzeugung, Stahl- und Chemieproduktion.