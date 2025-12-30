    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen am vorletzten Handelstag schwach.
    • Dow Jones fiel um 0,10% auf 48.411 Punkte.
    • Nasdaq 100 mit 21% Zuwachs im Jahr 2025.
    Aktien New York - Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres mit einer eindeutigen Positionierung schwergetan. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen. Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,10 Prozent auf 48.411 Zähler nach. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

    Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 bewegte sich am Dienstag um seinen Vortagesschluss bei 25.520 Zählern. Der marktbreite S&P 500 notierte ebenfalls kaum verändert bei 6.905 Punkten. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 sehr gut entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von mehr als 21 Prozent.

    Aktien von Minenbetreibern erholten sich von ihrer Vortagesschwäche nach den kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber. Der Preis für Silber stieg wieder deutlich, blieb aber unter seinem Rekordhoch. Die Aktien von First Majestic Silver verbuchten Zuwächse von 3,4 Prozent. Newmont gewannen 2,6 Prozent und Hecla 3,7 Prozent.

    Im Dow verbuchten am Index-Ende Goldman Sachs Abschläge von 1 Prozent, Boeing legten an der Spitze um 2 Prozent zu. Unter den Magnificent 7 hatten Meta mit plus 1,3 Prozent die Nase vorn, Amazon verloren als schwächster der Sieben 0,3 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur First Majestic Silver Corporation Aktie

    Die First Majestic Silver Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 197,0 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der First Majestic Silver Corporation Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von First Majestic Silver Corporation bezifferte sich zuletzt auf 7,19 Mrd..

    First Majestic Silver Corporation zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Aktien New York Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres mit einer eindeutigen Positionierung schwergetan. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen. Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um …
