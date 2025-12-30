Börsen Update
Börsen Update USA - 30.12. - Dow Jones schwach -0,11 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.421,12 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: Boeing +0,88 %, Unitedhealth Group +0,66 %, Nike (B) +0,44 %, Caterpillar +0,36 %, NVIDIA +0,35 %
Flop-Werte: 3M -0,91 %, Merck & Co -0,39 %, Amgen -0,19 %, The Home Depot -0,17 %, Sherwin-Williams -0,15 %
Der US Tech 100 steht bei 25.519,11 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: ASML Holding NV NY +1,43 %, Analog Devices +1,05 %, Baker Hughes Company Registered (A) +0,99 %, Tesla +0,92 %, Intel +0,81 %
Flop-Werte: Autodesk -0,82 %, IDEXX Laboratories -0,71 %, Airbnb Registered (A) -0,57 %, O'Reilly Automotive -0,51 %, GE Healthcare Technologies -0,49 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:56) bei 6.904,52 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Molina Healthcare +3,29 %, Newmont Corporation +2,64 %, Resmed +1,79 %, Expand Energy Corporation +1,78 %, Freeport-McMoRan +1,65 %
Flop-Werte: Franklin Resources -1,09 %, Blackstone -1,08 %, Pinnacle West Capital -0,98 %, Crown Castle -0,92 %, 3M -0,91 %
