Urielle hat eine glänzende Zukunft vor Augen

BANGUI, Zentralafrikanische Republik, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Urielle sitzt in einem Klassenzimmer, vertieft in ihre Lektüre. Ihre Fingerspitzen zeichnen das verschlungene Muster der erhabenen Punkte auf dem Papier vor ihr nach.

„Ich habe mein Augenlicht im Alter von drei Jahren verloren, aber das hat mich nicht aufgehalten. Von klein auf haben mir meine Eltern beigebracht, unabhängig und selbstständig zu sein, hart zu arbeiten und meine Träume zu verfolgen", sagt Urielle.

Trotz der Herausforderungen, denen sie sich in ihrem Leben stellen musste, wurde die 20-Jährige von ihren Eltern und Lehrern stets tatkräftig unterstützt. Mit diesem Wissen, ihrer Leidenschaft für das Lernen und das Geschichtenerzählen und ihrer Entschlossenheit nimmt Urielle ihre Zukunft selbst in die Hand.

Seit sie in ihrer Heimatstadt Bangui ein von UNICEF unterstütztes Ausbildungszentrum für sehbehinderte Kinder besucht, lernen Urielle und andere sehbehinderte Kinder und Jugendliche das Lesen der Blindenschrift und erhalten Zugang zu Bildung – in vielen Fällen zum ersten Mal überhaupt.

Dieses Zentrum ist eines von drei Zentren, die von Education Cannot Wait (ECW) in der Hauptstadt Bangui finanziert werden. Es wurde eingerichtet, um Mädchen und Jungen mit Sehbehinderungen in der Zentralafrikanischen Republik angepasste Lernmöglichkeiten zu bieten. Diese Zentren helfen den Schülerinnen und Schülern beim Aufbau von Blindenschrift- und Lese- und Schreibfähigkeiten, bei der Erreichung eines guten Kompetenzniveaus gemäß dem nationalen Lehrplan und unterstützen sie dabei, später eine Regelschule zu besuchen.

Jeden Morgen hält ein spezielles Schul-Tuk-Tuk vor Urielles Haus und bringt sie zum Ausbildungszentrum. Die Kurse werden von sehbehinderten Lehrern unterrichtet, die von sehenden Lehrkräften unterstützt werden und Lehrmittel in Blindenschrift verwenden.

Das Zentrum folgt dem Standardlehrplan des Ministeriums für nationale Bildung. Hier lernte Urielle auch das Lesen und Schreiben in Blindenschrift. Diese entscheidenden Fähigkeiten haben eine neu entdeckte Leidenschaft geweckt. „Ich liebe es, Geschichten mit Menschen zu teilen, besonders über soziale Themen. Mein Lieblingsfach ist Sozialkunde, weil ich gerne erfahre, wie Menschen auf der ganzen Welt leben, miteinander umgehen und sich Herausforderungen stellen", sagt die Teenagerin.