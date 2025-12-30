US-Investmentkonzern von Warren Buffett vor Führungswechsel
- Warren Buffett zieht sich aus operativem Geschäft zurück.
- Greg Abel übernimmt Leitung von Berkshire Hathaway.
- Buffett bleibt als Verwaltungsratschef beratend aktiv.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der legendäre US-Investor Warren Buffett zieht sich in dieser Woche aus dem operativen Tagesgeschäft seines US-Finanz- und Industriekonglomerats Berkshire Hathaway zurück. Die Leitung des Konzerns übernimmt US-Medien zufolge sein designierter Nachfolger Greg Abel, der seit Jahren zentrale Unternehmensbereiche verantwortet.
Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Er baute Berkshire Hathaway seit den 1960er-Jahren von einer kleinen Textilfirma zu einer der größten Investmentfirmen der Welt auf - mit Beteiligungen unter anderem an Versicherungen, Energieversorgern, Industrieunternehmen und einer der größten US-Eisenbahngesellschaften. Reich wurde Buffett vor allem durch langfristige, wertorientierte Aktieninvestments, etwa in Coca-Cola , American Express oder Apple .
Der Multimilliardär verabschiedet sich als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt. Sein persönliches Vermögen aus Berkshire-Aktien wird trotz Spenden von mehr als 60 Milliarden US-Dollar in den vergangenen 20 Jahren auf rund 150 Milliarden US-Dollar (ca. 128 Milliarden Euro) geschätzt. Der heute 94-Jährige bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsratschef erhalten und will weiterhin beratend tätig sein. Investoren erwarten unter Abel keine radikalen Kurswechsel, beobachten den Beginn der neuen Ära jedoch aufmerksam./hae/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 320,1 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von -0,99 %/+31,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Berkshire Hathaway Registered (B) - A0YJQ2 - US0846707026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Berkshire Hathaway Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was mir besonders gefällt: Berkshire sitzt auf enormen Cashreserven, hat kaum Schulden und kann in turbulenten Zeiten antizyklisch investieren, wenn andere in Panik verfallen. Die Rückkäufe sorgen außerdem dafür, dass mein Anteil am Unternehmen mit der Zeit größer wird, ohne dass ich selbst etwas tun muss.
Und selbst wenn Warren Buffett eines Tages ausscheidet, bin ich überzeugt, dass Berkshire weiterhin nach seinen bewährten Grundsätzen geführt wird. Das Management-Team wurde über Jahre sorgfältig aufgebaut und teilt dieselbe langfristige, wertorientierte Denkweise.
Kurz gesagt: Auch wenn der Kurs gerade eine Pause macht, arbeitet das Unternehmen weiter für mich. Diese Stabilität, gepaart mit langfristiger Substanz und einer klaren Nachfolgestruktur, ist genau der Grund, warum ich lieber geduldig bleibe, statt mich von kurzfristigen Schwankungen nervös machen zu lassen.
- KBV ist aktuell ca. 1,6 (1,57 mit den Zahlen des Q1 reports), nicht 1,35.
- "regulatorischen Minimum von 200 Mrd. USD" für cash kann ich nicht nachvollziehen: 200Mrd gab es bis vor 2 Jahren auch nicht. 20 Mrd wurde vor Jahren als minimum bezeichnet, vielleicht sind es inzwischen 40 Mrd aber niemals 200.
Wer Berkshire Hathaway auf eine Bewertungszahl reduzieren will liegt mit KBV schon richtig, dann zählt dieser Zahlenfehler aber auch:
1,35 wäre günstig, 1,5 wird oft als fair gesehen und aktuell ist es etwas teurer als üblich.
Das basiert auf den historischen Bewertungen aus den letzten 20 Jahren.
Ich halte Berkshire schon lange Zeit und will es keinem vermiesen, lasst Sparpläne einfach laufen.
Aber so falsche Zahlen wie in diesem Artikel regen mich auf: Man muss zur Quelle (Geschäftsbericht) gehen und die Fakten selbst suchen.
Wer eine sehr tiefe Diskussion (auf englisch) zur Berkshire Bewertung lesen will dem empfehle ich
https://www.shrewdm.com/MB?pid=653763027&wholeThread=true#pid653763027