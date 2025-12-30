US-Investmentkonzern von Warren Buffett vor Führungswechsel

Der Multimilliardär verabschiedet sich als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt. Sein persönliches Vermögen aus Berkshire-Aktien wird trotz Spenden von mehr als 60 Milliarden US-Dollar in den vergangenen 20 Jahren auf rund 150 Milliarden US-Dollar (ca. 128 Milliarden Euro) geschätzt. Der heute 94-Jährige bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsratschef erhalten und will weiterhin beratend tätig sein. Investoren erwarten unter Abel keine radikalen Kurswechsel, beobachten den Beginn der neuen Ära jedoch aufmerksam./hae/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 320,1 auf Tradegate (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Bil..

Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von -0,99 %/+31,30 % bedeutet.