ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) schließt erste Tranche der Finanzierung ab

Vancouver, BC, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „ATMY“) gibt bekannt, dass es die erste Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierungsfinanzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 21.020.298 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,45 CAD pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen in Höhe von 9.459.134,10 CAD entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie”) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 CAD innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab seiner Ausgabe. Zusätzlich zu den gesetzlichen und den von der CSE vorgeschriebenen viermonatigen Haltefristen unterliegen alle ausgegebenen Einheiten einer Handelsbeschränkung bis zum 29. Juni 2026. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Dominari Securities LLC. und Revere Securities LLC. fungierten als gemeinsame Platzierungsagenten für die Finanzierung. Das Unternehmen zahlte eine Gesamtprovision in Höhe von 756.730,73 CAD in bar und gab insgesamt 1.681.623 Broker-Warrant aus. Die Broker-Warrant können innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss zu einem Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden und unterliegen bis zum 29. Juni 2026 einer Handelsbeschränkung.

Jim Atkinson, CEO und Präsident von ATMY, erklärte: „Wir freuen uns, neue Investoren aus den Vereinigten Staaten in unserem Aktienregister begrüßen zu dürfen, und danken unseren bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung. Die weltweite Nachfrage nach Antimon ist aufgrund der chinesischen Exportbeschränkungen so hoch wie nie zuvor. Diese Beschränkungen haben die Marktvolatilität verstärkt und die Preise auf ein Allzeithoch getrieben. Antimon ist für das Militär unverzichtbar. Unser Ziel ist es, unsere Antimonlagerstätte Bald Hill zu erschließen und ein wichtiger Lieferant von Antimon für Nordamerika zu werden.“